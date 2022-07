MONTORO. Borgosalus, un lunedì all’insegna della fede e della musica. Benedizione della fiaccola di San Pantaleone e musica popolare al centro della giornata

La piena attuazione del motto “Il territorio come fonte di benessere” sarà protagonista per la nuova giornata del Borgosalus di lunedì. Dopo il benessere fisico raggiunto questa mattina con la presenza di cento partecipanti al cicloraduno lungo le strade di Montoro, nella giornata di domani la manifestazione si concentrerà sulla cultura locale come fonte di benessere nel territorio.

Alle ore 20 il rettore del Santuario di San Pantaleone, Don Michele Romeo, benedirà nel luogo di culto gli atleti della 54°fiaccola di San Pantaleone, che partiranno in direzione Camerota (SA). La fiaccola verrà accesa nel borgo salernitano martedì alle ore 10 all’interno della chiesa di San Pantaleone, dalla quale i fiaccolatori partiranno alle ore 15 verso Montoro.

Alle ore 21 presso il Villaggio della salute, sito a Montoro nel Complesso Monumentale del Corpo di Cristo, Valerio Ricciardelli si esibirà in uno spettacolo musicale degno di nota, con il suo gruppo di musica popolare Tammuriarè. Ricciardelli avrà un’ulteriore occasione di mostrare la sua brillante arte nella musica popolare, conoscenza portata avanti attraverso svariati incarichi di docenza, nonché di ricerca sul tema della cultura popolare. A conferma del suo interesse nella materia, il musicista sarà impegnato in nuove performance, che coniugheranno musica e recitazione, come avverrà lunedì 22 agosto con lo spettacolo “Capitan Fracassato” presso Largo Barbuti a Salerno per la rassegna teatrale “Barbuti Salerno Festival”.