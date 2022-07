*La salernitana Benedetta Sbrizzi vince la fascia Saturday prima classificata alla tappa provinciale di Miss Italia*

La modella, classe 2002, studentessa universitaria iscritta alla facoltà di biotecnologie, è risultata la più votata alla tappa provinciale tenutasi domenica scorsa in provincia di Napoli.

Fascino irresistibile, bellezza mediterranea, carnagione olivastra, fisico scolpito e statutario: la Sbrizzi ha incanto tutti i giurati che all’unanimità sono stati concordi nell’assegnare il primo posto al concorso della patron Patrizia Mirigliani.

Ho scelto di partecipare perché mi piace mettermi in competizione con me stessa, anche se vivo tutto come un gioco. Credo che Miss Italia sia un’esperienza che rientra nel costume italiano per ogni ragazza che come me si sta avvicinando al mondo della moda e dello spettacolo”, ha dichiarato Benedetta a fine serata, visibilmente emozionata per la vittoria.

Se volete seguire Benedetta sui social, il link ufficiale Instragram: bene_sbrizzi