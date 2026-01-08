Montevergine, stop alla Candelora: niente celebrazioni il 2 febbraio

La tradizionale celebrazione della Candelora non si svolgerà il prossimo 2 febbraio 2026, né presso il Santuario di Montevergine né all’Abbazia del Loreto di Mercogliano. La decisione è stata ufficializzata dall’Abate Ordinario di Montevergine, Padre Riccardo Luca Guariglia, a seguito delle persistenti criticità legate alla viabilità.

Il Santuario, infatti, resta chiuso al pubblico dal 25 novembre 2025 a causa di una frana che ha compromesso l’accesso alla zona. La riapertura sarà possibile solo dopo il completo ripristino delle condizioni di sicurezza, motivo per cui anche le principali festività religiose previste dal calendario liturgico non potranno essere celebrate in loco, come già avvenuto nel periodo natalizio.

La festa del 2 febbraio, ufficialmente dedicata alla Presentazione di Gesù al Tempio e conosciuta come Candelora per il rito della benedizione delle candele, rappresenta da anni un appuntamento di grande richiamo per i fedeli. A Montevergine, in particolare, la ricorrenza ha assunto nel tempo un valore speciale, capace di richiamare migliaia di persone anche in condizioni meteorologiche spesso difficili.

Nei giorni scorsi erano circolate ipotesi circa una possibile apertura straordinaria dell’Abbazia del Loreto per consentire lo svolgimento della celebrazione. Tuttavia, come chiarito dall’Abate, la ridotta capienza della cappella e l’assenza dei necessari requisiti tecnici, logistici e di sicurezza non consentono di accogliere l’elevato numero di partecipanti previsto.

Pur ringraziando quanti si sono adoperati per individuare soluzioni alternative — tra cui l’Associazione “Per grazia ricevuta” e il parroco don Vitaliano Della Sala — la comunità monastica ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di garantire una celebrazione adeguata e sicura.

Resta viva, tuttavia, la speranza che gli interventi strutturali sulla strada di accesso possano concludersi in tempi ragionevoli. Non appena le condizioni lo permetteranno, i monaci di Montevergine si impegneranno a organizzare una celebrazione speciale, per mantenere viva una tradizione di fede profondamente radicata e tanto cara ai devoti della Madonna di Montevergine.