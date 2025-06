Montefredane (AV) – Il 20 giugno il conferimento della cittadinanza onoraria al regista Joe Dante.

Fervono i preparativi nel comune di Montefredane per il conferimento della cittadinanza onoraria al regista Joseph James Dante Jr, meglio noto come Joe Dante. Il cineasta statunitense, di origini montefredanesi, vanta all’attivo diverse produzioni cinematografiche di successo, tutte caratterizzate da una poetica estremamente personale e da toni fiabeschi. “Gremlins”, “Piraña”, “The ‘Burbs” sono solo alcuni dei titoli cult appartenenti al repertorio del regista di Morristown. La cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza avrà luogo venerdì 20 giugno 2025 alle ore 19:00 presso lo storico Castello Caracciolo, simbolo della cultura e dell’identità montefredanese. A margine del cerimoniale, Joe Dante verrà intervistato dal giornalista Amedeo Picariello. Seguiranno un AperiFiano, con i prodotti tipici del territorio, e la proiezione di “Gremlins”, la più nota tra le opere del protagonista della serata. Il Sindaco Ciro Aquino e l’Amministrazione Comunale di Montefredane invitano tutti i cittadini e gli appassionati di cinema a partecipare numerosi a questo momento di grande valore culturale ed emotivo per l’intera comunità.

(Andrea Squittieri)