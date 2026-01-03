Monteforte Irpino, uomo di 56 anni trovato morto in casa: indagini in corso sulle cause

MONTEFORTE IRPINO — È stato trovato senza vita nella sua abitazione, dove viveva da solo, un uomo di 56 anni a Monteforte Irpino. Il ritrovamento è avvenuto dopo l’allarme lanciato da familiari e conoscenti che da tempo non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento, le cause del decesso restano sconosciute e nessuna ipotesi viene esclusa. Saranno gli esami medico-legali, disposti dall’autorità giudiziaria, a fornire elementi decisivi per chiarire le circostanze della morte.

La notizia ha suscitato sgomento nella comunità locale, colpita da una vicenda avvolta ancora dall’incertezza. Secondo le prime informazioni, non sarebbero emersi segni evidenti di effrazione o di violenza, ma ogni scenario resta aperto fino all’esito degli accertamenti ufficiali.

Le indagini proseguono con discrezione, mentre si attende che l’autopsia possa fare luce su un decesso che, per ora, rimane senza spiegazioni.