Elezioni Odcec. Dello Russo: “Disponibile al confronto diretto, no alle interviste preimpostate”

(Riceviamo e Pubblichiamo). Mi è stato chiesto e mi sono dichiarata disponibile al confronto diretto perché lo ritengo uno strumento autentico e paritetico.

Il Collega Ferrara ha dichiarato di non essersi reso disponibile ad un confronto video.

Dettare la condizione del luogo presidiando la sede dell’Odcec, resta una richiesta personale del Collega, che nulla c’entra con l’Istituzione, ma che apprendo e sulla quale non oppongo alcuna resistenza.

Mi dissocio dall’eccessiva euforia personale del candidato Dott. Perna e da eventuali inutili strumentalizzazioni e tensioni.

Noi siamo ben altro, rispettiamo il confronto vero ed Istituzionale ricordando che siamo prima di tutto Colleghi!

Non condivido altresí la preimpostazione scritta richiesta dal Collega Dott. Ferrara, condivido e confermo pienamente la disponibilità ad un confronto libero vis a vis, trasparente ed alla pari senza che via sia necessariamente una preordinata costruzione di domande e risposte perché ritengo che solo così possa esserci un autentico confronto.

Questa comunicazione è resa per rappresentare il corretto punto di vista della Candidata alla Presidenza Dorotea Dello Russo e della Lista da lei rappresentata.