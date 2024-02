Monteforte Irpino: Pronto il Corso di Formazione per Aspiranti Ausiliari del Traffico

Monteforte Irpino si prepara ad ospitare un corso dedicato agli aspiranti Ausiliari del Traffico, un’opportunità formativa che si svolgerà il prossimo 29 e 30 marzo organizzato dall’odv “L’abbraccio”. L’evento offre ai partecipanti la possibilità di ottenere l’attestato di Superamento, un certificato delle materie trattate e il diploma di iscrizione al registro nazionale degli ausiliari del traffico.

Le due giornate di formazione, condotte in presenza, rappresentano un’occasione unica per coloro che desiderano intraprendere la carriera di Ausiliare del Traffico, contribuendo così alla gestione e regolamentazione del traffico nelle comunità locali.

Il corso prevede una partecipazione attiva, con lezioni teoriche e pratiche che copriranno una vasta gamma di argomenti cruciali per il ruolo degli ausiliari del traffico. Dall’apprendimento delle norme e delle regole alla gestione del flusso veicolare, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze fondamentali per svolgere con successo il proprio ruolo.

Il Presidente Marano Luca ha sottolineato l’importanza di avviare progetti formativi come questo, evidenziando che questa iniziativa è solo il primo passo di una serie di corsi che verranno proposti in futuro. Questo impegno dimostra la volontà del comune di investire nella formazione e nell’arricchimento delle competenze della comunità locale.

Il costo di iscrizione al corso è di 250 euro, da versare al momento dell’ammissione, e sono disponibili 60 posti per i partecipanti. Questa iniziativa si pone come un significativo investimento nella formazione professionale, offrendo opportunità concrete per coloro che desiderano contribuire alla sicurezza e al benessere della comunità attraverso il ruolo degli ausiliari del traffico.