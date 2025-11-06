Interruzione programmata di energia elettrica nel Mandamento Baianese: coinvolti cinque comuni

E-Distribuzione ha reso noto che, per consentire interventi urgenti di manutenzione sulla Cabina Primaria di Nola, si renderà necessario sospendere temporaneamente la fornitura elettrica in alcuni comuni del Mandamento Baianese.

L’interruzione avverrà domenica 9 novembre 2025, nella fascia oraria compresa tra le 00:00 e le 07:50. Il provvedimento riguarderà forniture a media e bassa tensione e interesserà Avella, Sirignano, Baiano, Mugnano del Cardinale e Quadrelle.

Zone interessate

Avella

• Via Nazionale Puglie

• Via Purgatorio

• Via Sant’Angelo

Baiano

• Corso Garibaldi

• Piazza Quattro Novembre

• Via Amendola

• Via Bellini, Via Boito, Via Candela, Via Cilea

• Via Da Vinci, Via V. Di Vittorio, Via Diaz

• Via F.Lli Rosselli, Via Fermi, Via Gesù e Maria

• Via Giordano, Via Gramsci, Via La Malfa, Via Libertà

• Via Lippelillo, Via Longo, Via Malta

• Via Manzoni, Via Marconi, Via Mascagni

• Via Matteotti, Via Mercadante, Via Michelangelo

• Via Moro, Via Napolitano (I e II), Via Nenni

• Via Paganini, Via Pellico, Via Pirandello

• Via Ponchielli, Via Puccini, Via Rossini

• Via Scafa, Via Togliatti, Via Vanvitelli, Via Verdi, Via Volta

• Vico Vetrano

Mugnano del Cardinale

• SP Quadrale

• Via Montevergine

• Via San Pietro

Quadrelle

• Corso Europa

• Corso Umberto I

• Corso Vittorio Emanuele

• Piazza Calderai

• Piazza De Matteis

• Piazza Pagano

• Traversa Garibaldi

• Via Asilo, Via Auricchio, Via Cardinale, Via Fusaro

• Via Manzoni, Via Magnotti, Via Montevergine

• Via Moro Aldo, Via Mugnano, Via Municipio

• Viale Umberto I

• Via Roma, Via Sirignano

• Via Strada, Via Vetrano, Via Fontana

• Via Torrente Rio S., Via Tronole, Via Settembre

• Via Vinella

Sirignano

• Piazza Colucci

• Piazza Principe Sirignano

• Piazza Principessa Rosa

• Piazza Santa Croce

• Traversa D’Apolito

• Via Campana, Via Cercola

• Via Nazionale Puglie

• Via Cimitero, Via Croce

• Via Michelangelo, Via Togliatti, Via Tuoro

Raccomandazioni

Durante i lavori:

• l’erogazione elettrica potrebbe essere momentaneamente ripristinata;

• si consiglia di non utilizzare gli ascensori e di prestare attenzione all’uso degli elettrodomestici.

Assistenza

In caso di necessità o per segnalare guasti:

Numero verde E-Distribuzione: 803 500

Disponibile anche l’app dedicata.