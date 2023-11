MONTEFORTE IRPINO. Preparativi in Corso per l’Incontro Dibattito sulla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

Il 25 novembre 2023, alle ore 17.00, la Sala Consiliare del Comune di Monteforte Irpino sarà il palcoscenico di un evento di grande rilevanza: l’incontro dibattito in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Un’organizzazione impeccabile è stata messa in atto dalla Confraternita di Misericordia di Monteforte Irpino ODV, con il patrocinio del Comune di Monteforte Irpino, per porre l’attenzione su una tematica di fondamentale importanza sociale.

L’evento si preannuncia come un momento di riflessione e discussione, volto a sensibilizzare la comunità su questioni di cruciale rilevanza relative alla violenza di genere. La scelta della Sala Consiliare come location simboleggia la volontà di portare la discussione su questi temi delicati in uno spazio istituzionale, affinché la consapevolezza possa crescere a tutti i livelli della società.

Una Collaborazione che Conta: Confraternita di Misericordia e Comune di Monteforte Irpino

La Confraternita di Misericordia di Monteforte Irpino ha orchestrato l’evento con dedizione e passione, ponendo in primo piano la lotta contro la violenza di genere come parte integrante della sua missione di solidarietà e supporto sociale. Il patrocinio del Comune di Monteforte Irpino sottolinea l’impegno delle istituzioni locali nel combattere la violenza contro le donne, dimostrando che questa battaglia richiede una sinergia tra organizzazioni civiche e autorità pubbliche.

La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è un richiamo all’azione, un’opportunità per riflettere sulla necessità di un cambiamento culturale e sociale. L’incontro dibattito in programma a Monteforte Irpino sarà un’occasione unica per ascoltare esperti, attivisti e membri della comunità condividere le proprie esperienze e prospettive.

Il dibattito si concentrerà su temi chiave come la prevenzione della violenza, il sostegno alle vittime e l’importanza di un approccio multidisciplinare per affrontare questa problematica complessa. L’obiettivo è promuovere la consapevolezza e la solidarietà, gettando le basi per un cambiamento concreto e positivo nella comunità.

L’evento rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una società in cui le donne possano vivere senza la minaccia della violenza. Ancora avvolto nell’attesa, l’incontro dibattito a Monteforte Irpino si configura come un momento chiave per promuovere la consapevolezza e l’azione contro la violenza di genere. Sarà l’occasione per la comunità di unirsi e rafforzare il proprio impegno per un futuro in cui ogni donna possa vivere libera da paura e violenza.