Monteforte Irpino, nuova interruzione notturna dell’acqua: l’annuncio dell’Alto Calore

MONTEFORTE IRPINO (AV) – Ancora una chiusura notturna dei rubinetti per far fronte all’emergenza idrica che sta colpendo in queste settimane diversi comuni irpini. L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato che nella serata di oggi, 7 agosto, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nel territorio comunale di Monteforte Irpino, a causa della perdurante diminuzione delle risorse idriche dai gruppi sorgentizi.

La chiusura interesserà i serbatoi che alimentano l’intero comune, dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00 di domani mattina, 8 agosto. L’intervento è stato definito necessario per garantire una gestione sostenibile della rete, alla luce della carenza sempre più marcata delle riserve.

Gli orari comunicati dall’azienda si riferiscono alle manovre tecniche di chiusura e apertura delle condotte principali. Tuttavia, per le singole utenze, la sospensione e il successivo ripristino del servizio potranno variare, a seconda dei tempi di riempimento delle condotte locali. Non si esclude che la sospensione possa iniziare prima rispetto all’orario previsto.

Come accaduto in altri comuni della provincia, alla ripresa dell’erogazione idrica potrebbero manifestarsi fenomeni di torbidità temporanea, senza che ciò comporti rischi per la potabilità. Alto Calore consiglia, in ogni caso, di far scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’uso.

L’azienda fa sapere che informerà i cittadini tramite il sito ufficiale (www.altocalore.it) e tramite la pagina Facebook aziendale. Per segnalazioni legate a casi urgenti e non rinviabili è attivo il numero verde 800 954 430, operativo h24.