Alto Calore, via libera all’aumento del 30% delle tariffe idriche: approvato il rincaro tra polemiche e dissensi. Ecco come hanno votato i sindaci

AVELLINO – Con una votazione che ha segnato una netta spaccatura tra i sindaci dell’Irpinia, è stato approvato l’aumento del 30% delle tariffe dell’acqua per gli utenti serviti da Alto Calore Servizi. Il via libera è arrivato durante la seduta del Consiglio Distrettuale dell’Ente Idrico Campano (EIC), con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti. Sette i sindaci assenti.

La decisione arriva in un contesto già critico, tra reti idriche vetuste, disservizi frequenti e un malcontento crescente tra i cittadini, molti dei quali si vedranno recapitare bollette più pesanti senza un corrispettivo miglioramento del servizio.

✅ I sindaci favorevoli all’aumento

A sostenere la proposta di adeguamento tariffario sono stati:

Michele Buonfiglio

Gianluca Camerlengo

Pasquale Carbone

Giuseppe De Pasquale

Vito Di Leo

Michele Di Maio

Germano Di Rienzo

Tommaso Moscato

Antonio Olivieri

Beniamino Palmieri

Alfonso Pescatore

Simone Rozza

Con questi voti, è stata raggiunta la maggioranza necessaria per l’approvazione.

❌ I sindaci contrari

A votare contro l’aumento sono stati:

Gaetano Musto

Paolo Spagnuolo

Marcantonio Spera

Michele Vignola

Una posizione netta, motivata da una forte opposizione a un provvedimento ritenuto “iniquo” e “insostenibile” per le famiglie già colpite da rincari generalizzati.

Astenuti

Michele Boccia

Emilio Salvatore

Una scelta di mezzo che ha comunque pesato sull’esito finale della votazione.

⚪ Assenti

Vincenzo Bruno

Antonio Corbisiero

Rocco D’Andrea

Lorenzo Melillo

Nicola Moretti

Alessandro Napolitano

Antonio Spiniello

Una manovra “necessaria” per l’ente, ma che divide il territorio

Secondo i sostenitori del provvedimento, l’aumento si è reso inevitabile per scongiurare il collasso finanziario dell’Alto Calore e garantire l’accesso a fondi indispensabili per la riqualificazione della rete idrica. In ballo ci sarebbero oltre 140 milioni di euro in investimenti, più 50 milioni di ristori dalla Puglia, vincolati alla tenuta gestionale dell’ente.

Dall’altra parte, però, monta il malcontento. I comitati civici e diversi amministratori locali denunciano l’assenza di un piano chiaro di rientro, l’assenza di interventi strutturali concreti, e soprattutto la mancanza di tutele per le fasce deboli della popolazione.

Il timore diffuso è che i cittadini siano chiamati a pagare per anni di mala gestione, senza vedere reali miglioramenti.

Prospettive

Secondo quanto emerso, il rincaro sarà spalmato progressivamente da qui al 2029, ma il primo impatto sarà visibile già nei prossimi mesi. Cittadinanzattiva ha chiesto di ampliare le fasce agevolate di consumo da 40 a 70 m³ annui per le famiglie in difficoltà. Intanto, si preannunciano mobilitazioni e iniziative pubbliche in diversi comuni.

Il caso Alto Calore riapre dunque il dibattito sulla gestione dell’acqua pubblica in Irpinia: tra emergenze, rincari e responsabilità politiche, l’autunno si preannuncia caldo — e non solo sul fronte climatico.