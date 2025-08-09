Ottaviano, intervento straordinario sul Vesuvio: esercito e squadre antincendio in azione per contenere le fiamme

Ottaviano – In un momento di alta tensione ambientale, il sindaco Biagio Simonetti ha annunciato con un post sui social un’operazione straordinaria per la salvaguardia del Vesuvio.

Sul cratere e lungo i suoi pendii sono entrate in azione le squadre antincendio affiancate dall’Esercito Italiano, impegnate nell’utilizzo dei cosiddetti “cigli tagliafuoco”: linee di contenimento fondamentali per arrestare o rallentare la corsa delle fiamme.

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, al momento non vi è alcun pericolo per la popolazione. “I nostri uomini ,ha sottolineato Simonetti , sono impegnati senza sosta per isolare il fuoco. Il Vesuvio è la nostra casa: lo difendiamo con tutte le nostre forze.”

L’intervento si inserisce in un più ampio sforzo di prevenzione e risposta rapida agli incendi boschivi che, soprattutto nei mesi estivi, minacciano il patrimonio naturalistico del Parco Nazionale del Vesuvio.