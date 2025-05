Michela Colucci eletta nel Direttivo Nazionale di Forza Italia Giovani: “Da Avellino a Roma per costruire una nuova classe dirigente”

Roma, 31 maggio 2025 – Michela Colucci, coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani Avellino, entra nel Direttivo Nazionale del movimento giovanile azzurro. L’elezione è avvenuta oggi in occasione del Congresso Nazionale svoltosi a Roma, una giornata di confronto e rilancio che ha sancito l’inizio di una nuova fase per Forza Italia Giovani.

Con grande emozione e senso di responsabilità, Colucci ha accolto la nomina definendola un punto di partenza. “Lavorerò con entusiasmo per rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio e contribuire alla costruzione di una classe dirigente giovane, competente e radicata” ha dichiarato.

La giovane dirigente ha rivolto un ringraziamento al nuovo segretario nazionale Simone Leoni per la fiducia accordata e gli ha rivolto i più sinceri auguri di buon lavoro. “Cammineremo insieme, con spirito di squadra e obiettivi condivisi” ha aggiunto.

Un ringraziamento sentito è andato anche alla dirigenza campana di Forza Italia per il sostegno ricevuto, in particolare al coordinatore regionale Fulvio Martusciello, al coordinatore provinciale Angelo Antonio D’Agostino e al coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Michele Vitiello. “La loro fiducia è stata fondamentale per raggiungere questo risultato, che intendo onorare con lavoro, passione e responsabilità” ha detto Colucci.

Nel suo intervento, la coordinatrice irpina ha sottolineato l’importanza di rafforzare la presenza dei giovani in politica e di portare avanti i valori fondanti del movimento: libertà, merito, europeismo e buona amministrazione. “La mia voce sarà quella di un’intera generazione che vuole contare, cambiare e costruire” ha concluso.

Con l’elezione nel Direttivo Nazionale, Michela Colucci si conferma una delle giovani figure politiche più attive e promettenti del panorama campano, pronta a portare le istanze dell’Irpinia nei luoghi decisionali del partito a livello nazionale.