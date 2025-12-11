Meteo: tempo stabile sull’Irpinia tra nubi basse e lieve calo termico

L’Irpinia resta sotto l’influenza di un robusto campo anticiclonico, che continua a garantire condizioni di tempo stabile su gran parte del territorio. Lo scenario atmosferico, secondo le ultime analisi, non subirà cambiamenti rilevanti almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Per la giornata di venerdì 12 dicembre, il tempo sarà caratterizzato da ampie schiarite nelle prime ore del giorno e fino al primo pomeriggio. Con il trascorrere delle ore, tuttavia, è atteso un graduale aumento della nuvolosità bassa, in particolare sui settori orientali della provincia, dove potranno formarsi banchi di nubi irregolari.

Nelle ore più fredde della giornata, soprattutto al mattino presto e in serata, saranno possibili foschie e locali riduzioni della visibilità, fenomeni più probabili nelle aree vallive. Le temperature subiranno una lieve diminuzione nei valori massimi, mentre i minimi resteranno su valori in linea con il periodo.

I venti si manterranno deboli o assenti fino alle ore centrali del giorno, per poi disporsi gradualmente dai quadranti nord-orientali, senza particolari rinforzi. Nel complesso, il quadro meteorologico continuerà a essere dominato dalla stabilità, con assenza di precipitazioni e condizioni generalmente favorevoli.