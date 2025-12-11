Avella, “Incontri con la Storia”: presentazione del romanzo storico di Gerardo Bruno

Nuovo appuntamento con la cultura ad Avella, dove sabato 13 dicembre 2025, alle ore 17.00, si terrà la presentazione del romanzo storico “La resa del Guerriero. 320 a.C.” di Gerardo Bruno. L’iniziativa rientra nella XXI edizione di “Incontri con la Storia” e si svolgerà presso la Sala Alvarez de Toledo.

L’evento rappresenta un’occasione di approfondimento storico e letterario, dedicata a uno dei momenti più significativi dell’antichità italica, riletto attraverso il linguaggio del romanzo.

Il programma dell’incontro

A introdurre e coordinare l’iniziativa sarà il professor Pietro Luciano. Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi.

La presentazione del volume sarà affidata alla dottoressa Pierina De Simone, archeologa e direttrice del Museo di Carife, che guiderà il pubblico nell’analisi storica e narrativa dell’opera. A intervenire sarà lo stesso Gerardo Bruno, autore del romanzo, che dialogherà con i presenti sul percorso di ricerca e scrittura che ha portato alla realizzazione del libro.

Un romanzo tra storia e narrazione

La resa del Guerriero. 320 a.C. è un romanzo storico che intreccia rigore documentale e racconto narrativo, offrendo uno spaccato suggestivo del mondo antico e delle sue dinamiche politiche, militari e culturali. L’opera si inserisce nel solco della narrativa storica attenta alla valorizzazione del patrimonio e delle radici del territorio.

L’iniziativa è promossa con il contributo delle realtà culturali e associative locali e si propone di rafforzare il dialogo tra storia, letteratura e comunità, confermando “Incontri con la Storia” come uno degli appuntamenti culturali più consolidati del territorio.