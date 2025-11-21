Meteo Irpinia, sabato 22 novembre: instabilità in aumento, neve in montagna

L’Irpinia si risveglia sotto i primi segnali dell’inverno. Una circolazione di bassa pressione, carica di aria fredda, sta infatti interessando la nostra provincia, determinando ore di spiccata instabilità e un generale calo delle temperature.

Le previsioni per oggi – Sabato 22 Novembre 2025

Il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso per gran parte della giornata, con piogge intermittenti, a tratti anche a carattere di rovescio, soprattutto lungo i settori occidentali e meridionali dell’Irpinia.

Con l’ingresso dell’aria più fredda, le precipitazioni assumeranno carattere nevoso in montagna a partire dai 1000–1200 metri, ma localmente — nelle ore serali e notturne — potranno spingersi fin verso la bassa montagna.

Il quadro tenderà a migliorare in tarda serata, con fenomeni in attenuazione.

Temperature

In sensibile diminuzione.

Venti

Deboli o moderati:

• inizialmente da sud,

• in rotazione da nord entro fine giornata.

Neve sul Partenio e primi fiocchi anche più in basso

Sulle vette del Partenio, nelle ultime ore, si è già accumulato uno strato di neve fresca, destinato ad aumentare entro le prossime 24 ore grazie ai nuovi impulsi di aria fredda in ingresso.

Prime segnalazioni di fiocchi anche più in basso:

• all’Osservatorio,

• all’Oasi di Pannarano,

con nevicate deboli ma suggestive, favorite dalla presenza di aria secca nei bassi strati.

Il caso Laceno: l’inverno bussa alla porta

Sul Laceno, la perturbazione ha iniziato a mostrare il suo volto più invernale:

nella fase iniziale le nevicate si stanno verificando dai 1250–1300 metri, ma dalla mattinata e per tutta la giornata non si esclude la possibilità di fiocchi fino ai 1100 metri, e localmente anche più in basso durante i momenti di maggiore intensità.

Situazione in evoluzione

Le prossime ore saranno decisive per capire se l’aria fredda riuscirà a spingere ulteriormente verso valle la quota neve. Un nuovo aggiornamento verrà fornito in caso di peggioramenti o ulteriori imbiancate significative.