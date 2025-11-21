Juve Stabia, richiesta ufficiale alla FIGC per il titolo onorifico del 1944-45: protocollata la domanda

La S.S. Juve Stabia 1907 compie un passo storico verso il riconoscimento dell’impresa sportiva compiuta nel campionato FIGC 1944-1945. Nella giornata di giovedì 20 novembre, infatti, la società ha trasmesso alla Federazione Italiana Giuoco Calcio tutta la documentazione necessaria per l’assegnazione del titolo di “Campione” per quella stagione anomala e segnata dagli eventi bellici, o in alternativa un titolo onorifico equipollente.

La risposta della FIGC non si è fatta attendere: la richiesta è stata regolarmente presa in carico e protocollata, avviando così l’iter formale che potrebbe portare al riconoscimento ufficiale dell’impresa.

Un risultato possibile grazie all’interessamento del deputato stabiese Gaetano Amato e al lavoro dell’amministratore unico del club, Filippo Polcino, affiancato dagli amministratori giudiziari che hanno sottoscritto e supportato l’iniziativa.

La Juve Stabia attende ora il responso della Federazione, con l'obiettivo di veder finalmente valorizzata una pagina importante della propria storia sportiva.