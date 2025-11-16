Messa nell’Anniversario dei Poveri: il richiamo del Papa a una cultura dell’attenzione

Il Santo Padre invita i fedeli a diventare testimoni concreti della tenerezza di Dio verso i poveri. Una giornata per riscoprire la dignità di chi vive ai margini e per rinnovare lo stile evangelico della vicinanza.

Nella celebrazione dedicata all’Anniversario dei Poveri, il Santo Padre ha rivolto alla Chiesa universale un appello forte e diretto: costruire, ogni giorno, una cultura dell’attenzione. Un invito che va oltre la semplice solidarietà occasionale e che chiede ai credenti di assumere un atteggiamento stabile di ascolto, cura e prossimità verso i più vulnerabili.

Il Papa ha richiamato l’immagine suggestiva della “debolezza di Dio verso i poveri”, un’espressione che racchiude tutta la forza della misericordia cristiana. Non si tratta di un limite, ma della scelta di Dio di chinarsi sulle fragilità dell’umanità, di non vergognarsi delle sue lacrime e dei suoi pesi. È la debolezza che nasce dall’amore, quella che muove il cuore e trasforma i rapporti.

Essere testimoni concreti

Il Santo Padre ha ricordato che ogni cristiano è chiamato a farsi testimone vivente di questa stessa debolezza divina: non solo attraverso l’aiuto materiale, ma soprattutto con la presenza, l’ascolto, il rispetto della dignità di chi soffre. Il povero non è un numero né un problema da risolvere, ma un volto, una storia, una persona da accogliere.

La Giornata Mondiale dei Poveri, istituita per la prima volta nel 2017, vuole proprio riportare al centro questa dimensione essenziale dell’esperienza cristiana. Non basta una carità saltuaria: occorre un modo di vivere inclusivo e partecipe, capace di far sentire ai più fragili che non sono soli.

Una cultura che nasce dal basso

Il messaggio del Santo Padre invita ogni comunità a riflettere sul proprio stile di vita:

• Sappiamo riconoscere chi vive nel bisogno accanto a noi?

• Sappiamo guardare oltre l’apparenza?

• Sappiamo costruire relazioni e non solo offerte?

La cultura dell’attenzione non è un progetto astratto, ma un cammino quotidiano fatto di piccoli gesti che, insieme, diventano segno di speranza.

La sfida per il futuro

In un tempo segnato da crisi sociali, solitudini diffuse e nuove forme di povertà, l’appello del Papa assume un significato ancora più urgente: la comunità cristiana non può essere spettatrice. È chiamata a diventare luogo di accoglienza, ponte tra le persone, voce di chi non ha voce.

La Messa nell’Anniversario dei Poveri ricorda così che la fede non si esprime solo nei riti, ma soprattutto nello sguardo rivolto agli ultimi, nella capacità di condividere, nel coraggio di farsi prossimi.

Un messaggio che, ancora una volta, richiama tutti alla responsabilità e alla bellezza del Vangelo vissuto nella concretezza della vita.