Terzigno riscopre la sua identità: tornano i “Figli del Vesuvio” e rinasce il Carnevale terzignese

TERZIGNO – Dopo anni di silenzio e nostalgia, Terzigno ritrova uno dei tratti più vivaci e identitari della propria storia popolare: il Carnevale terzignese. A riportare in vita la tradizione è il lavoro del Comitato organizzatore, che ha creduto fortemente nella necessità di recuperare un patrimonio culturale che rischiava di andare perduto.

La comunità accoglie la notizia con entusiasmo: sulle pendici del Vesuvio torna a soffiare il vento della festa, dei colori e delle maschere che hanno accompagnato intere generazioni.

Il gruppo protagonista: ecco i “Figli del Vesuvio”

La rinascita del Carnevale passa attraverso l’energia di un nuovo gruppo folkloristico, i “Figli del Vesuvio”, giovani del territorio che hanno scelto di farsi interpreti autentici di una tradizione che unisce memoria, creatività e senso di appartenenza.

A comporre il gruppo sono:

Michele Brodo

Antonio Di Prisco

Biagio Ferraro

Michele Ranieri

Pasquale Auricchio

Antonio Esposito

Francesco Tortora

Giovani motivati, custodi di un’eredità culturale che torna a vivere nelle strade e nelle piazze del paese, pronti a riportare allegria, musica e folklore nel cuore di Terzigno.

Il ruolo dell’Associazione di Vincenzo Ranieri

Determinante il contributo dell’Associazione Carnevale Terzignese guidata da Vincenzo Ranieri, punto di riferimento storico per la manifestazione. Il loro sostegno, unito a competenza e passione, ha permesso di ricostruire un percorso interrotto, restituendo alla città una tradizione che è parte integrante dell’identità locale.

Una festa che unisce passato e futuro

Il ritorno del Carnevale terzignese non è solo un evento folkloristico, ma un vero e proprio atto di ricucitura identitaria: un ponte tra la memoria del passato e la volontà di costruire una comunità viva, partecipata e consapevole delle proprie radici.

Le sfilate e i festeggiamenti in programma promettono di restituire a Terzigno l’atmosfera che per decenni ha caratterizzato i mesi invernali, fatta di maschere tradizionali, musica popolare e momenti di aggregazione aperti a tutte le generazioni.

La comunità pronta a festeggiare

Grande attesa da parte dei cittadini, chiamati a partecipare numerosi per celebrare il ritorno di una festa che appartiene a tutti. Il Carnevale, come il Vesuvio, è simbolo di energia, forza e identità: elementi che il paese è pronto a far risplendere ancora una volta.