Mercogliano, don Vitaliano espone la bandiera palestinese in chiesa: simbolo di solidarietà e riflessione

La bandiera della Palestina è comparsa sull’altare principale della chiesa di Mercogliano, suscitando attenzione e riflessioni. L’ha collocata don Vitaliano Della Sala, parroco noto per la sua visione della fede come apertura verso le ingiustizie del mondo.

Secondo il sacerdote, il gesto vuole essere un richiamo alla consapevolezza delle sofferenze altrui e alla solidarietà universale, invitando i fedeli a non limitare la preghiera alla propria vita, ma a rivolgerla anche a chi subisce oppressioni e violenze in qualsiasi parte del mondo.

La bandiera palestinese, simbolo di un popolo che da decenni affronta conflitti e sacrifici, viene qui proposta come monito morale. Non un atto politico, sottolinea don Vitaliano, ma un invito alla riflessione e alla compassione, in linea con la concezione di fede che accomuna tutti i popoli, indipendentemente dalle appartenenze religiose.

Il gesto ha suscitato commenti tra i fedeli e gli osservatori locali, richiamando l’attenzione sul potere dei simboli religiosi di trasmettere messaggi di giustizia, empatia e memoria storica anche all’interno delle celebrazioni liturgiche.