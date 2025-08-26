Caserma dei Carabinieri di Pianura sotto sfratto: cresce l’allarme per la sicurezza del quartiere

NAPOLI – La caserma dei Carabinieri di Pianura, ospitata da anni in un edificio privato, è attualmente sotto sfratto. Non è ancora chiaro se sarà ricollocata o se i militari dovranno lasciare il quartiere, una prospettiva che preoccupa residenti e autorità locali per le possibili conseguenze sulla sicurezza.

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, ha commentato: “Se quanto apprendiamo fosse confermato, saremmo di fronte a un arretramento intollerabile dello Stato in zone dove serve invece una presenza costante e tangibile. Napoli, la sua provincia e l’intera Campania hanno bisogno di più caserme, commissariati e, soprattutto, di più uomini e donne delle forze dell’ordine sul territorio. Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per ottenere risposte chiare e garanzie sulla permanenza della stazione dei Carabinieri a Pianura e sui rinforzi da troppo tempo attesi nella nostra regione. La chiusura della caserma rappresenterebbe un rischio concreto per la tenuta della legalità e per la sicurezza quotidiana dei cittadini”.

La possibile chiusura della caserma solleva interrogativi sulla gestione degli spazi pubblici destinati alle forze dell’ordine e sulla pianificazione della presenza statale in aree urbane particolarmente delicate. Residenti e associazioni locali seguono con attenzione gli sviluppi, sottolineando l’importanza strategica di una presenza costante delle autorità per la prevenzione dei reati.