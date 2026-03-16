Maxi furto all’Iti “Enrico Medi” di San Giorgio a Cremano: spariti centinaia di computer e tablet

SAN GIORGIO A CREMANO – Un furto di grandi proporzioni ha colpito l’istituto tecnico industriale “Enrico Medi” di San Giorgio a Cremano, dove nella notte tra sabato e domenica ignoti si sono introdotti all’interno della scuola portando via attrezzature informatiche e danneggiando parte della struttura. Il valore complessivo del bottino sarebbe superiore ai 400mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti ad accedere all’edificio scolastico passando da un’area che confina con i terreni agricoli situati lungo via Tufarelli. Una volta entrati nella scuola, avrebbero avuto il tempo di agire senza essere disturbati, portando via numerosi dispositivi utilizzati per le attività didattiche.

Tra il materiale sottratto figurano circa 250 computer di ultima generazione, tablet e strumenti audiovisivi impiegati nei laboratori e nelle lezioni. Oltre al furto, i responsabili avrebbero provocato anche diversi danni all’interno dell’istituto: distributori automatici danneggiati, finestre rotte e vari ambienti messi a soqquadro.

Grande amarezza è stata espressa dal dirigente scolastico Salvador Tufano, che ha parlato di un episodio particolarmente grave non solo per l’entità della refurtiva, ma anche per il vandalismo compiuto durante il raid.

“Si tratta di un duro colpo per tutta la comunità scolastica – ha spiegato il preside – perché sono stati portati via strumenti fondamentali per la didattica e per il lavoro dei docenti. Purtroppo chi ha agito non si è limitato al furto, ma ha provocato anche numerosi danni all’interno della scuola”.

Fondato negli anni Settanta, l’istituto “Enrico Medi” è da tempo uno dei principali poli formativi dell’area vesuviana. Nato con l’indirizzo di elettrotecnica, negli anni ha ampliato la propria offerta formativa includendo percorsi di informatica, grafica e biotecnologie. La scuola conta oggi oltre 1.500 studenti e ogni anno diploma circa 300 ragazzi, oltre ai corsi serali dedicati agli adulti.

L’episodio ha suscitato forte indignazione nel territorio, dove la scuola rappresenta da decenni un punto di riferimento per la formazione tecnica. Nel frattempo sono state avviate le indagini per individuare i responsabili del furto e recuperare il materiale sottratto.