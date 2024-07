Maurizio Filisdeo in Concerto a Tufino

Un Artista di Spicco

Maurizio Filisdeo è una figura di spicco nella scena musicale napoletana, apprezzato per la sua abilità al pianoforte e la sua capacità di creare atmosfere indimenticabili. Filisdeo è particolarmente noto per le sue esibizioni estive nei locali di Ischia, dove la sua musica ha incantato sia i residenti che i turisti.

Un Evento da Non Perdere

L’appuntamento di Tufino rappresenta un’occasione unica per godere della musica di Filisdeo in un contesto suggestivo come Piazza Gragnano. Con un repertorio che spazia dai classici della musica italiana alle più celebri hit internazionali, il concerto promette di essere una serata all’insegna della buona musica e dell’intrattenimento di qualità.

Dettagli dell’Evento

Data : Domenica 14 luglio 2024

: Domenica 14 luglio 2024 Ora : 21:30

: 21:30 Luogo: Piazza Gragnano, Tufino

La performance di Maurizio Filisdeo sarà un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e per chiunque desideri trascorrere una serata estiva all’insegna della melodia e del divertimento. Non mancate!