MARZANO DI NOLA. Due settimane con il campo estivo comunale

Anche quest’anno si è tenuto a Marzano di Nola il campo estivo comunale che ha accolto per due settimane i bimbi dai 6 agli 11 anni proponendo attività all’aperto, visite guidate, giochi, laboratori di pittura e di teatro.

I genitori unitamente ai bambini ringraziano l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franco Addeo per la bellissima iniziativa e per il costante impegno al servizio della cittadinanza in particolare dei più giovani.

Un plauso e un grazie speciale alle animatrici, brillanti ragazze del Paese, che hanno intrattenuto con amore e pazienza i bambini.

Grazie di cuore, ad maiora semper.