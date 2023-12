MARZANO DI NOLA. Donna di 49 anni si ribalta con l’auto sulla strada Monteforte-Taurano. Soccorsa dal 118

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la mattinata di oggi 22 dicembre sono stati impegnati in un incidente stradale nel territorio del comune di Monteforte Irpino, sulla strada Taurano, che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva fuori strada ribaltandosi. Alla guida della vettura una donna di 49 anni originaria di Marzano di Nola, che veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino.