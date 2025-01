Marigliano, in 1000 corrono per San Sebastiano Domenica 12 gennaio la gara podistica che è tra le più importanti della Campania

E’ una delle gare podistiche più attese e partecipate della Campania: ecco perché a Marigliano il 12 gennaio 2025 arriveranno 1000 atleti. Provengono dall’intera regione, ma non mancano iscritti residenti sull’intero territorio nazionale e perfino all’estero. Valenza sportiva ed agonistica rilevante, rafforzata anche dal sentimento di appartenenza della comunità di Marigliano: l’evento segna, infatti, l’avvio delle iniziative legate alla festa del santo patrono che cade il 20 gennaio: la gara si chiama “Corri per San Sebastiano” e le magliette che saranno indossate dagli atleti contengono l’immagine del martire della fede cristiana oltre che quella del campanile della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Giunto alla quarta edizione, l’appuntamento sportivo da quest’anno sarà anche l’occasione per ricordare un atleta scomparso: è per questo che è stato definito “Memorial Giovanni Simonelli”. Promossa dal gruppo podistico “International Security Service” con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa, la competizione si svolgerà sotto l’egida della Fidal, Federazione Italiana Di Atletica Leggera. Il percorso misura 10 chilometri e si snoderà lungo le seguenti strade che saranno attraversate due volte: corso Umberto I, corso Campano, via Caliendo, via San Sebastiano, via Giannone, via Macello, via Nuova del Bosco, via Dante Alighieri, via San Francesco, via S. Elisabetta d’Ungheria. Lo start è previsto per le 9 di domenica mattina con il nastro di partenza sistemato all’altezza di piazza Municipio. “Siamo solo alla quarta edizione della nostra manifestazione, ma – spiega il presidente del gruppo podistico, Felice Buglione – siamo già diventati un riferimento sul calendario non solo regionale e nazionale. Gli atleti nostrani, infatti, ormai ci scelgono ad occhi chiusi, tant’è che le iscrizioni hanno raggiunto in pochi giorni il limite dei 1000 iscritti. Mi piace segnalare anche la presenza dell’astro nascente sloveno Vid Botolin che ha scelto proprio la nostra gara per cercare di battere il record sloveno sulla distanza. Tutto questo è possibile grazie ad una macchina organizzativa ormai collaudata, ma anche e soprattutto grazie alla partecipazione ed alla collaborazione dei cittadini di Marigliano che invito anche quest’ anno ad essere presenti.”

“La gara podistica che ospiteremo domenica – sottolinea il sindaco Peppe Jossa – conferma la vocazione sportiva della città di Marigliano che coltiva talenti ed alimenta numerose discipline nelle quali le associazioni e le formazioni eccellono conseguendo brillanti risultati. E’ per questo che siamo sempre pronti a sostenere progetti ed iniziative che rafforzano il nostro ruolo di punto di riferimento territoriale. Il legame con il culto del nostro santo patrono è poi un ulteriore valore aggiunto perché contribuisce ad alimentare sentimenti che vanno oltre il credo religioso e che sono alla base dell’impegno e della responsabilità di ciascuno nella sfera privata ed in quella sociale”.

“Non è trascurabile – aggiunge poi Jossa – nemmeno il risvolto positivo per nostre attività commerciali che in termini di presenze in città viene generato da una manifestazione così imponente”.