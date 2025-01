Contrada (Av): Assalto Paramilitare al Supermercato Pam . Portati via 1500 euro con danni all’ esercito commerciale di 6.000 euro

Assalto paramilitare alla PAM di Contrada dove intorno alle 2.30 della notte del 10 Gennaio dieci rapinatori incappucciati hanno fatto irruzione nel supermercato sito sulla ex S.P . 88 . Arrivati sul posto a bordo di due auto, i balordi hanno divelto parte della saracinesca e una volta all’interno , hanno letteralmente messo a soqquadro gli ambienti alla ricerca della cassaforte

Volti coperti guanti e faretti, sono riusciti a trovarla senza però riuscire a portarla via grazie alle forti grida di aiuto lanciate dalla figlia del proprietario, che abita al piano superiore. La banda però è riuscita ad entrare in possesso di 1.500 euro custoditi nelle casse. Il vandalico raid ha provocato danni alle strutture interne per oltre seimila euro. Il Primo Cittadino di Contrada, Pasquale De Sanctis, ha espresso solidarietà alla famiglia del commerciante la massima solidarietà e ha lanciato un forte appello alle istituzioni per il rafforzamento della sicurezza in un territorio, diventato già da tempo ostaggio di reati predatori . Da . Bio