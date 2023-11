Luce e gas: quali strategie per risparmiare in bolletta oggi?

L’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime ha causato e continua a causare l’innalzamento dei prezzi delle bollette di luce e gas, e sta mettendo in difficoltà famiglie e imprenditori.

Visto lo scenario così delicato, riuscire a risparmiare sulle utenze domestiche è diventata una priorità per gli italiani, che stanno elaborando diversi piani d’azione, sfruttando le opportunità del mercato libero così come investendo nell’efficienza energetica e adottando comportamenti virtuosi con cui ridurre gli sprechi energetici.

Valutare la possibilità di cambiare gestore, confrontando più tariffe

La prima strategia che può aiutare a ridurre l’impatto delle bollette di luce e gas sulle proprie finanze consiste nel comparare tra loro più offerte al fine di valutare se cambiare o meno fornitore, individuando quello più indicato per le proprie esigenze.

Attualmente, il confronto tariffe luce e gas può essere effettuato in tutta comodità direttamente online, avvalendosi dei servizi messi a disposizione da portali specializzati come Facile.it, che permette di passare in rassegna le caratteristiche delle offerte migliori del momento in modo semplice, veloce e gratuito.

Tra gli elementi da prendere in considerazione rientrano le quote fisse, le quali rimangono invariate indipendentemente dai consumi effettivi, e quelle variabili, il cui ammontare viene calcolato in base all’utilizzo effettivo di luce e gas. Queste ultime possono essere calcolate in modo più accurato tenendo conto dei propri consumi annui e valutando con attenzione i costi delle diverse fasce, per quello che riguarda l’elettricità.

Altre strategie per ridurre i costi delle bollette

Individuare l’offerta più vantaggiosa è fondamentale per ridurre i costi in bolletta, ma per abbattere ulteriormente le spese è possibile limitare i consumi, riducendo gli sprechi e optando per una maggiore efficienza energetica.

In primo luogo, è importante ricordare di non lasciare mai le luci accese quando si esce da una stanza o quando si è fuori casa. Inoltre, è possibile ridurre i consumi energetici sostituendo le normali lampadine a incandescenza e i neon con delle luci a led.

Anche televisione, computer e radio non dovrebbero essere dimenticati accesi quando non vengono utilizzati. Inoltre è preferibile non lasciare gli elettrodomestici in stand-by, in quanto anche in questo modo consumano energia e portano a un aumento, seppure lieve, dei costi.

Utilizzare gli elettrodomestici in modo consapevole

Tra i metodi più efficaci per ridurre i consumi rientra l’uso consapevole degli elettrodomestici, in primis lavatrice e lavastoviglie.

In particolare, risulta utile scegliere programmi energy saver o eco, effettuare lavaggi esclusivamente a pieno carico, lavare, quando possibile, a basse temperature e optare per apparecchi di classe energetica alta.

Per quanto riguarda il frigorifero, è invece importante evitare di inserire al suo interno bevande o alimenti caldi, lasciare aperta la porta o aprirla di frequente.

Come ridurre i consumi del riscaldamento

Il riscaldamento è una delle voci che incidono più profondamente sul prezzo delle bollette. Anche in questo caso, ridurre i costi è possibile. Per farlo, è sufficiente abbassare il riscaldamento e ridurre i tempi di accensione. Secondo gli esperti, con un grado in meno si può risparmiare il 10% sul gas, mentre riducendo anche di un’ora i tempi di accensione, il risparmio aumenta ulteriormente.

In aggiunta a questo, è possibile sostituire la vecchia caldaia con una a condensazione oppure con un sistema a pompa di calore.

Scegliere apparecchi smart

Per tenere sotto controllo i consumi e gestirli in modo più intelligente, è possibile ricorrere alle tecnologie smart.

Grazie a sofisticati sensori, alla possibilità di connettersi alla rete, di comunicare tra loro, scambiandosi dati e informazioni, e di essere gestiti anche a distanza tramite app, queste moderne tecnologie aiutano a ridurre ulteriormente i consumi e, di conseguenza, ad abbattere i costi delle bollette di luce e gas.