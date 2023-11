AVELLA. Venerdì mattina i funerali del giovane Sabino Di Salvio, scomparso a 34 anni per un malore

Il dolore e la tristezza si concentrano sulla comunità del Baianese, che si prepara a dire addio al giovane Sabino Di Salvio, 34 anni, colpito da un malore implacabile che gli ha tolto la vita. I funerali del giovane si terranno venerdì 17 novembre alle 11 presso la Chiesa di San Giovanni in Avella, un momento in cui la comunità si riunirà per commemorare la vita di un ragazzo semplice e rispettoso che ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di coloro che lo conoscevano.

La notizia della morte di Sabino ha sconvolto la comunità baianese, poiché il giovane era conosciuto per la sua vivacità, il suo spirito sportivo e la sua dedizione al lavoro. Il parroco avellano Don Giuseppe Parisi ha condiviso le sue parole di cordoglio in un post, evidenziando la doppia perdita che la comunità ha subito dopo la morte di Francesco Estatico, avvenuta solo 15 giorni prima. Parisi ha descritto Sabino come un giovane rispettoso ed educato, sempre caratterizzato da un sorriso contagioso e una simpatia che lo ha contraddistinto nonostante le sfide della vita. Il parroco ha condiviso il dolore della comunità, esprimendo la convinzione che, nonostante la difficoltà del momento, Gesù sia accanto a tutti, portando il Suo amore infinito. Il messaggio del parroco si conclude con un abbraccio alla famiglia di Sabino e una preghiera per l’anima del giovane, nella speranza che possa trovare pace nel Regno d’amore infinito del Signore. La comunità di Avella e del mandamento si prepara a onorare la memoria di Sabino, il cui amore per i colori granata dell’AC Baiano rimarrà un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto.