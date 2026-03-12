Lotto e Superenalotto, ecco i numeri dell’estrazione del 12 marzo: jackpot oltre i 133 milioni

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto quella di giovedì 12 marzo 2026, con tanti giocatori in tutta Italia pronti a verificare la propria schedina. Il jackpot del Superenalotto continua a crescere e per il prossimo concorso supera quota 133 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 12 marzo 2026
Ecco le combinazioni estratte sulle dieci ruote e sulla Nazionale:
• Bari: 27 – 35 – 7 – 5 – 83
• Cagliari: 60 – 75 – 59 – 40 – 42
• Firenze: 25 – 2 – 15 – 26 – 22
• Genova: 50 – 63 – 30 – 77 – 57
• Milano: 33 – 49 – 66 – 83 – 11
• Napoli: 37 – 51 – 68 – 53 – 52
• Palermo: 83 – 64 – 34 – 59 – 88
• Roma: 55 – 59 – 9 – 72 – 52
• Torino: 66 – 72 – 41 – 53 – 67
• Venezia: 48 – 71 – 11 – 55 – 1
• Nazionale: 43 – 62 – 59 – 32 – 86
I numeri del 10eLotto
Per quanto riguarda il 10eLotto, questi sono i venti numeri vincenti estratti il 12 marzo:
• 2 – 25 – 27 – 33 – 35 – 37 – 48 – 49 – 50 – 51 – 55 – 59 – 60 – 63 – 64 – 66 – 71 – 72 – 75 – 83
Numero oro: 27
Doppio oro: 27 – 35
Extra:
5 – 7 – 9 – 11 – 15 – 22 – 26 – 30 – 34 – 40 – 41 – 42 – 53 – 68 – 77
Superenalotto: la combinazione del 12 marzo
Estratti anche i sei numeri del Superenalotto.
Combinazione vincente:
8 – 24 – 25 – 62 – 63 – 64
Numero Jolly: 43
Numero Superstar: 54
Il jackpot per il concorso successivo continua a crescere.
Jackpot del Superenalotto del 12 marzo 2026: 132.900.000 euro
Jackpot del Superenalotto del 13 marzo 2026: 133.700.000 euro
I numeri più ritardatari del Lotto
In vista della prossima estrazione di venerdì 13 marzo 2026, restano sotto osservazione i numeri che mancano da più concorsi.
I ritardatari assoluti:
• Cagliari 55 (manca da 127 estrazioni)
• Roma 81 (manca da 93 estrazioni)
• Bari 41 (manca da 86 estrazioni)
• Roma 25 (manca da 85 estrazioni)
• Bari 23 (manca da 82 estrazioni)
• Nazionale 22 (manca da 78 estrazioni)
• Torino 40 (manca da 77 estrazioni)
• Firenze 47 (manca da 76 estrazioni)
• Milano 45 (manca da 76 estrazioni)
• Cagliari 50 (manca da 75 estrazioni)
Per ruota i numeri con il maggior ritardo:
• Bari: 41 (manca da 86 estrazioni) – 23 (da 82) – 11 (da 69)
• Cagliari: 55 (manca da 127 estrazioni) – 50 (da 75) – 41 (da 64)
• Firenze: 47 (manca da 76 estrazioni) – 90 (da 66) – 60 (da 54)
• Genova: 70 (manca da 64 estrazioni) – 28 (da 58) – 66 e 2 (da 46)
• Milano: 45 (manca da 76 estrazioni) – 85 (da 62) – 86 (da 60)
• Napoli: 40 (manca da 71 estrazioni) – 28 (da 66) – 64 e 22 (da 55)
• Palermo: 46 (manca da 68 estrazioni) – 45 (da 65) – 27 (da 54)
• Roma: 81 (manca da 93 estrazioni) – 25 (da 85) – 80 (da 69)
• Torino: 40 (manca da 77 estrazioni) – 58 (da 62) – 31 e 7 (da 60)
• Venezia: 48 (manca da 67 estrazioni) – 69 (da 64) – 65 (da 57)
• Nazionale: 22 (manca da 78 estrazioni) – 42 (da 72) – 87 (da 69)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Per il Superenalotto, i numeri che mancano da più estrazioni sono:
• 70 (da 57)
• 59 (da 56)
• 51 (da 53)
• 77 (da 48)
• 28 (da 45)
• 38 (da 42)
La prossima estrazione è ora attesa con grande interesse dagli appassionati, con un jackpot sempre più ricco che continua ad attirare milioni di giocatori in tutta Italia.