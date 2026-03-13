SANT’Oggi. Venerdì 13 marzo la chiesa festeggia san Leandro di Siviglia e san Rodrigo di Cordova,

13 marzo: san Rodrigo di Cordova, nacque a Cordova (Spagna) verso la fine del secolo VIII, subì il martirio per colpa di uno dei suoi due fratelli che, avendo abbracciato l’islam, si era fatto propagatore accanito di questa religione, al punto che litigava spesso con l’altro fratello, rimasto fedele al cristianesimo e toccava a Rodrigo intervenire per fare da paciere tra i due. Vedendoli battersi selvaggiamente, Rodrigo cerca di dividerli, ma allora i due picchiano lui, facendogli perdere i sensi. A quel punto il fratello musulmano lo portò via su un carretto, sembra morto, e alla gente stupefatta dà una spiegazione bugiarda: dice che Rodrigo è gravemente malato e che, sentendo vicina la morte, aveva abbandonato il cristianesimo per seguire la dottrina di Maometto. La voce si diffonde, ma Rodrigo non ne sa nulla. Rinvenuto dal colpo, Rodrigo si ritirò per un certo tempo sulle montagne di Cordova. Poi un giorno, essendo sceso in città, incontrò il fratello apostata che, vedendolo con l’abito da prete, lo portò dal giudice e lo accusò di aver abbandonato l’islam dopo averlo liberamente scelto, delitto che andava punito con la morte. Rodrigo respinse la calunnia affermando che mai aveva tradito la religione cristiana. Ma al giudice musulmano ripugna pronunciare quella condanna prevista dalla legge islamica; vuole salvare Rodrigo e gli suggerisce perfino il modo: dichiararsi fedele all’Islam in modo generico, senza precisi impegni come credente e praticante. Ma Rodrigo non accetta la generosa scappatoia: è cristiano e prete, e tale resterà anche a costo della vita. Messo in carcere, vi incontrò un cristiano di nome Salomone, detenuto per un’accusa simile alla sua, e insieme decisero di prepararsi al martirio con la preghiera e la penitenza. Il giudice tentò di farli recedere dalla loro fermezza, ma non essendoci riuscito li condannò a morire sgozzati. Morì il 13 marzo 857.