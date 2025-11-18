A Pollena Trocchia arrivano i “Mercatini di Natale”: due giorni tra luci, tradizioni e il Villaggio di Babbo Natale

POLLENA TROCCHIA – La magia del Natale arriva in anticipo a Pollena Trocchia. La Pro Loco ha infatti annunciato la prima edizione dei “Mercatini di Natale nel Villaggio di Babbo Natale”, in programma il 29 e 30 novembre 2025 presso la suggestiva Masseria Gammella, in via Cimitero. L’ingresso sarà gratuito per tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, che punta a valorizzare le tradizioni locali e a offrire un’occasione di incontro alla comunità, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale autunnale del territorio.

Il programma: laboratori, artigiani, musica e la Casa di Babbo Natale

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 29 novembre, alle ore 17, con la benedizione di Padre Danilo, sacerdote della parrocchia di San Giacomo Apostolo. Subito dopo, alle 17.30, l’accensione delle luminarie darà il via all’apertura dei mercatini.

Il programma prevede attività per tutte le età:

• Musica natalizia e animazione

• Laboratori creativi dedicati ai bambini

• Spazi per realizzare decorazioni artigianali e lavoretti di Natale

• La Casa di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale ed i suoi elfi, consegnare la letterina e scattare una foto ricordo

• Mercatini artigianali e gastronomici con prodotti tipici, idee regalo, artigianato locale e dolci della tradizione

Un momento particolarmente atteso è lo spettacolo del mago Pakos, in programma sabato alle ore 20, pensato per coinvolgere famiglie e bambini.

La chiusura: festa collettiva tra musica e tradizione

Domenica 30 novembre, alle 21, la manifestazione si concluderà con un evento speciale: una serata di canti e balli natalizi per salutare simbolicamente l’inizio del periodo delle festività.

Una festa per la comunità

“Questo evento nasce dal desiderio di creare un momento di condivisione e di serenità per tutti”, spiega Giovanni Di Fiore, presidente della Pro Loco di Pollena Trocchia, che invita i cittadini a partecipare numerosi per vivere insieme l’atmosfera del Natale.

Con la sua cornice scenografica e un ricco calendario di iniziative, la prima edizione dei Mercatini di Natale alla Masseria Gammella si propone di diventare un appuntamento fisso del territorio, capace di unire tradizione, cultura e spirito comunitario.

Le informazioni riportate sono tratte dalla pagina Facebook ufficiale della Pro Loco di Pollena Trocchia.