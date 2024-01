L’Istituto Comprensivo Statale “Benedetto Croce” di Flumeri ancora protagonista in Europa con il progetto “Into the Woodland Scape” finanziato dall’Unione Europea

Il progetto “Into the Woodland Scape” diventa realtà e l’Istituto Comprensivo Statale “Benedetto Croce” di Flumeri sarà ancora protagonista di scambi culturali in Europa.

La scuola irpina, guidata dal dirigente scolastico professor Franco Di Cecilia, è da anni partner di “Erasmus Plus”, uno specifico programma dell’Unione Europea riguardante i settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, che prevede incontri tra istituti scolastici di varie nazioni del vecchio continente, con l’obiettivo di affrontare importanti tematiche come l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle giovani generazioni. E anche in riferimento alla programmazione presentata nel 2023, alla quale hanno partecipato 290 scuole di tutto il territorio nazionale, il piano di attività presentato dall’Istituto di Flumeri, denominato “Into the Woodland Scape”, si è piazzato al decimo posto della graduatoria, ottenendo in tal modo il finanziamento complessivo richiesto.

Pertanto questo nuovo progetto dell’Istituto guidato dal dirigente Di Cecilia si svilupperà nei prossimi due anni con la realizzazione di incontri, viaggi e interscambi culturali per aumentare le competenze sociali, imprenditoriali ed affettive degli studenti.

La delegazione irpina visiterà città e scuole in Polonia, Ungheria e Turchia, poi a Flumeri saranno ospitati, a loro volta, docenti e alunni provenienti dalle stesse nazioni.