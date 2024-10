L’Istituto Alberghiero Galilei promuove borse di studio: intervista al prof. Vincenzo Serpico

Questa iniziativa sembra interessante, può dare qualche anticipazione? L’Istituto G. Galilei, in collaborazione con i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo grado, inviterà tutti gli studenti delle terze classi interessati al percorso professionale per i servizi enogastronomici a partecipare a una “simulazione di lezione” presso il laboratorio di cucina nella sede di via Ottaviano Augusto, a Nola. L’incontro, previsto tra novembre e dicembre, sarà condotto dal docente e chef stellato Paolo Barrale, che presenterà tecniche e strumenti della produzione gastronomica, coinvolgendo gli studenti in un’esperienza pratica.

Ci sarà una selezione? Come avverrà? Al termine della lezione simulata, gli studenti saranno chiamati a rispondere a un questionario a risposta multipla sui temi trattati dallo chef. Le risposte fornite contribuiranno a formare un punteggio, con il supporto dei docenti accompagnatori. Una commissione, presieduta dal coordinatore delle attività didattiche e composta da due docenti dell’Istituto, stilerà una graduatoria di merito. Le scuole partecipanti saranno informate della graduatoria con ampio anticipo rispetto al termine delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/’26.

Quali sono le ragioni che vi hanno spinto a promuovere questa iniziativa? Siamo convinti che l’indirizzo alberghiero rappresenti un percorso vantaggioso per tutti coloro che, dopo il diploma, intendono inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro come cuochi, operatori di sala e vendita, o operatori nell’accoglienza turistica. Questa convinzione deriva dall’esperienza di molti nostri ex studenti, che negli ultimi anni hanno ottenuto successo nel settore della ristorazione, grazie anche alla passione e alla creatività che si sviluppano all’interno delle nostre aule didattiche.