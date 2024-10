Riparte il Tour di “Arape ‘e zitto!!!”: Sei Nuovi Appuntamenti per la Stagione Teatrale 2024-2025

Riparte con la stagione teatrale 2024-2025 il tour di “Arape ‘e zitto!!!”, la fortunata commedia messa in scena dalla Compagnia Maschere Nude di Napoli sotto la regia di Ernesto Sasso.

Sei nuovi appuntamenti da qui alla fine dell’anno, altri per il 2025 già in programma che attendono di avere una data stabilita: un successo andato oltre le aspettative e che sta dando tante soddisfazioni agli attori ma soprattutto al pubblico.

Si inizia il prossimo fine settimana con la partecipazione al Teatro Santa Maria delle Grazie di Afragola sabato 26 alle ore 20,30 nella stagione teatrale organizzata da Giulio Carfora, mentre domenica 27 si andrà in scena al Piccolo Teatro Franz Muller alle ore 18,30 nell’ambito della rassegna Sarno Teatro Festival diretta da Carmine Pagano.

L’8 dicembre le Maschere parteciperanno al Pagani Teatro Festival – Premio Sant’Alfonso Maria De Liguori presso l’omonimo Teatro, manifestazione curata da Alfonso Giannattasio, poi proseguiranno il 22 dicembre nell’ambito della XXVII edizione del Festival Regionale del Teatro Amatoriale città di Montoro presso il Centro Sociale “Salvatore Carratù”, sotto la decennale egida di Alfonso De Vita.

Infine per chiudere l’anno in bellezza, il 28 e 29 dicembre sbarcheranno al Piccolo Teatro CTS di Caserta – 23° Stagione Teatrale diretta da Angelo Bove.

Un tour già molto denso per la compagine napoletana, che con queste potrà contare al suo attivo ben 16 repliche dello spettacolo.

“A nome della Compagnia voglio ringraziare tutti gli organizzatori che hanno voluto renderci partecipi delle loro manifestazioni, per noi è un grandissimo motivo di orgoglio essere scelti tra tanti candidati e sicuramente porteremo su tutti i palchi il nostro entusiasmo e la nostra verve per consentire agli spettatori di divertirsi ma anche di riflettere su temi e dinamiche della vita quotidiana. Impossibile non ringraziare inoltre tutti i miei attori, i tecnici e tutti coloro che lavorano nell’ombra e gravitano attorno ad una compagnia teatrale, che si sono messi a disposizione ed hanno abbracciato questo progetto che ci sta dando, lo dico senza falsa modestia, tantissime soddisfazioni.

Il maggiore ringraziamento va alla piccola Saira, che ci ha concesso l’onore del debutto sulle scene scegliendo questo allestimento e questa Compagnia. Siamo sicuri che tutti coloro che verranno a vederci resteranno contenti ma anche sbigottiti per l’inaspettato finale, ma ovviamente non voglio svelare nulla a chi ancora non ha assistito allo spettacolo”, afferma il regista Ernesto Sasso.

Segnate dunque tutti gli appuntamenti e partecipate numerosi poiché il Teatro è specchio fedele della Vita…e quando non funziona il citofono “Arape ‘e zitto!!!”.