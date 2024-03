L’idrogeno sotterraneo: la chiave per un futuro energetico sostenibile

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL

Recentemente, durante il meeting annuale dell’American Association for the Advancement of Science (AAAS), è emerso un nuovo studio dell’United States Geological Survey (USGS) che rivela l’esistenza di riserve naturali di idrogeno intrappolate nel sottosuolo, aprendo la strada a prospettive rivoluzionarie per il settore energetico.

Questo studio ha rilevato la presenza di fino a 5,5 miliardi di tonnellate di idrogeno immagazzinate in serbatoi sotterranei in tutto il mondo. Si tratta di una scoperta eccezionale, poiché l’idrogeno è da tempo considerato il combustibile del futuro, ma la sua produzione su larga scala è stata una sfida costante. Le riserve naturali, principalmente nelle rocce sedimentarie a profondità fino a 3 chilometri, potrebbero contenere quantità di idrogeno equivalenti a 100 volte il consumo mondiale annuale di energia.

Questo combustibile potenzialmente rivoluzionario offre soluzioni promettenti per affrontare le emissioni di CO₂, con la prospettiva di alimentare aerei, treni e automobili del futuro. Tuttavia, la chiave per un uso efficace di queste risorse risiede nella scelta delle modalità di estrazione dell’idrogeno, poiché non tutte sono ugualmente pulite ed economiche.

Sebbene il direttore dello studio, in un’intervista al Financial Times, abbia sottolineato che gran parte di queste risorse potrebbe risultare inaccessibile, anche un modesto recupero potrebbe rappresentare un passo significativo. Con una percentuale di recupero relativamente bassa, avremmo la possibilità di soddisfare la domanda prevista di 500 milioni di tonnellate all’anno per diversi secoli.

Guardando al futuro, questa scoperta apre le porte a un’era in cui l’energia pulita e sostenibile potrebbe diventare una realtà tangibile per tutta l’umanità. Attraverso un impegno continuo nell’innovazione e nella ricerca, possiamo sfruttare appieno le riserve naturali di idrogeno, creando un futuro più verde e prospero per le generazioni a venire.

L’ idrogeno sotterraneo si presenta come una chiave preziosa per sbloccare un futuro energetico sostenibile e ridurre l’impatto ambientale, aprendo prospettive entusiasmanti per la transizione verso fonti di energia più pulite e innovative.