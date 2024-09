Lidia Di Paola omaggia l’epoca d’oro dei complessi musicali italiani con “Ancora poesia”.

Lidia Di Paola ha pubblicato un nuovo singolo, accompagnato da un videoclip: Ancora poesia. La cantante irpina si riaffaccia sul mercato con una canzone accattivante, in grado di mostrare appieno le sue indiscutibili doti vocali, ben conosciute dal pubblico che la segue. Il brano omaggia i grandi gruppi musicali italiani degli anni settanta: i Collage, Il Giardino dei Semplici, i Cugini di Campagna, i Pooh.

La firma è prestigiosa: testo e musica sono stati, infatti, scritti da Gianfranco Caliendo, che ne è anche l’arrangiatore e l’editore; l’artista presta la sua voce intensa in un featuring nello stesso brano. Caliendo è stato l’iconico frontman, la voce solista, il chitarrista e l’autore de Il Giardino dei Semplici dal 1974 al 2012.

Come racconta Lidia: “Ancora poesia… un viaggio tra alcune delle vere poesie che hanno caratterizzato, a mio parere, la storia di ciò che è sempre stata la più bella musica di tutti i tempi, con la straordinaria partecipazione anche dell’autore stesso, il grande maestro Gianfranco Caliendo”.

Il singolo, lanciato nel settembre del 2024, è stato realizzato allo studio Officine della Musica di Napoli. Il videoclip è stato diretto da Michele De Angelis per la Midea Produzioni; le riprese si sono tenute a Grottaminarda e alla scuola di musica Cfm Sonoria di Mirabella Eclano.

Lidia ha una lunga gavetta alle spalle. Dall’età di 25 anni, calca frequentemente i palchi di importanti eventi, sia da solista, proponendo cover di brani che spaziano da Celentano a Lucio Battisti, sia in compagnia di alcuni rinomati gruppi; oggi è la voce dei Folk in Progress, con i quali dà vita a memorabili concerti, proponendo canzoni popolari in dialetto.

A testimonianza del grande successo riscosso dalla ragazza, la sua grande amicizia con la famosa band anni ‘70 de I Cugini di Campagna, di cui è divenuta spesso “spalla” per l’apertura dei loro spettacoli in Campania, e con cui ha avuto anche occasione di duettare sulle note delle loro canzoni più conosciute.

Il brano del 2023, Eterna Malattia, ha permesso a Lidia di conquistare il secondo posto nella “Categoria Inediti” del Television Song Contest di Sanremo, ed è risultato tra i tre brani più votati dell’Accademia Discografica Nazionale di Roma.

Il videoclip ufficiale:

https://www.youtube.com/watch?v=Q2FJiRI0vJM