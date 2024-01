L’Ic Aurigemma di Monteforte protagonista nel segno di Europa e sostenibilità

Un’offerta formativa sempre più proiettata verso l’Europa, capace di conciliare attenzione al territorio e alle sfide della società globale. E’ quella che propone l’Ic Aurigemma di Monteforte, guidato dalla dirigente Filomena Colella. Un’offerta che sarà illustrata nel corso dei tre open day in programma nel mese di gennaio. Si comincia il 13 gennaio con l’Open Day dedicato all’infanzia Don Bosco e Agazzi, si prosegue il 19 gennaio con la secondaria di primo grado, il 20 gennaio protagoniste la primaria Don Milani e la Montessori. In un contesto in cui la rete delle scuole presenti sul territorio deve fare i conti con numerosi accorpamenti e reggenze, l’Ic Aurigemma rappresenta una solida realtà, grazie a una dirigenza stabile che garantisce continuità e attenzione nella gestione degli aspetti didattici e organizzativi. Grande attenzione è rivolta all’ecostenibilità, evidente nella scelta di installare centraline per monitorare la qualità dell’aria in sinergia con l’associazione Terra Madre e nella promozione di iniziative per educare al rispetto dell’ambiente. Una missione, quella dell’istituto, raccontata dal logo realizzato da Francesca Maria Pagliaro, laureanda in “Design per la comunità” presso l’Università Federico II di Napoli, ex studentessa dell’istituto scolastico irpino. Sette i pittogrammi che simboleggiano formazione, affettività, serenità, legalità, accoglienza e inclusione. “L’obiettivo che ci proponiamo – sottolinea la dirigente Colella – è quello di formare cittadini europei, la conferma arriva dall’adesione alla sperimentazione musicale Trinity che ha consentito alla scuola, unica in Campania, di ottenere a Cremona un prestigioso riconoscimento e da progettualità come Etwinning e Erasmus Plus che consentono di confrontarsi con scuole di tutta Europa. Tante anche le iniziative rivolte all’educazione alla legalità, come l’incontro con il testimone della strage di Capaci Giuseppe Costanza o con il maresciallo dei Carabinieri Francesca Bocchino in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Al dialogo con il territorio si affianca la valorizzazione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e insieme dell’individualità degli allievi, favorendone la crescita armonica. Lo testimoniano progettualità come i laboratori di robotica, informatica e teatro, l’orchestra e il coro dell’Ic Aurigemma, il giornalino d’istituto ‘Senti chi parla adesso”, più volte premiato in concorsi nazionali. Siamo, inoltre, orgogliosi di essere l’unico istituto comprensivo in Irpinia ad avere una sezione ospedaliera di primaria e secondaria, per garantire la piena inclusione di tutti gli studenti. Stiamo lavorando, infine, alla possibilità di aprire una nuova sede della secondaria di primo grado ad Alvanella e di un più moderno polo per l’infanzia contraddistinto anche da un indirizzo montessoriano”.