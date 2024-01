È tempo di iscrizioni, è tempo di open day all’I. C. MERCOGLIANO GUADAGNI di Cimitile, una scuola che da sempre si caratterizza per la strutturazione di percorsi didattici innovativi che, dall’Infanzia alla Secondaria di primo grado, mirano a sviluppare le competenze civiche e sociali e all’inclusione di tutti e di ciascuno, nell’ottica del Saper Essere e del Saper Fare.

Un particolare slancio metodologico viene dato alle discipline Stem, al Coding, al pensiero computazionale e alle competenze emotive che si esplicano nelle attività della Young Orchestra Guadagni e nei vari laboratori teatrali e di cinema che sempre più appassionano e coinvolgono gli studenti che si sentono coinvolti in maniera diretta nei meccanismi di insegnamento – apprendimento attivati.

L’I. C. MERCOGLIANO GUADAGNI rappresenta ormai una garanzia didattico-educativa nell’Ager Nolanus, anche grazie ad una serie di iniziative, progetti Stem, Agenda Sud, Scuola Viva, progetti Pon, progetti di lettura e scrittura creativa, Percorsi di Legalità in rete, quale Ambasciata della Creatività, con il Parlamento della Legalità di Palermo, che ormai ne fanno una scuola aperta ad ogni istanza e pronta a recepire le istanze di una società globale e, una scuola che innova, non può non puntare sulla creatività dei suoi alunni che si distinguono nei vari eventi in cui sono coinvolti.

A dare il via alle attività do open day, la Scuola Primaria.

Il giorno 13 gennaio 2024, le maestre e gli alunni del plesso “F.lli Mercogliano” accoglierà i genitori dei bambini cinquenni per presentare l’offerta formativa e le attività laboratoriali dalle ore 10.30.

Il giorno 15 gennaio alle ore 16:30 sarà la volta del plesso IACP di Cimitile, dove le maestre e gli alunni presenteranno la scuola e le varie attività ai genitori dei bambini cinquenni; il giorno 16 gennaio alle ore 16:30 toccherà al plesso della Primaria di Comiziano dove, alunni e maestre, raccoglieranno bambini e genitori in un clima di attività all’insegna del prossimo Carnevale.

Dal 18 al 26 gennaio, i genitori dei bambino che si devono iscrivere ai plessi dell’Infanzia di Gallo, Comiziano, Iacp, possono recarsi a scuola per conoscere le maestre, i servizi e le attività didattiche dalle 9:00 alle 12:00.

A concludere la serie di appuntamenti il 17 gennaio alle ore 17:00 i docenti e gli alunno della Scuola Secondaria del plesso di Gallo incontreranno gli alunni e i genitori della Scuola Primaria che dovranno iscriversi alla prima classe delle medie e ai quali presenteranno una serie di attività laboratoriali.

Il giorno 18 gennaio alle ore 17:00 appuntamento alla Guadagni di Cimitile dove docenti ed alunni presenteranno l’Offerta Formativa e attività laboratoriali.

La Scuola si apre al territorio, ne coglie le istanze e mette in campo, con slancio, passione e dedizione attività motivanti che concorrono alla formazione dell’alunno, futuro cittadino.