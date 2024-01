Il M.I.D. attacca il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Siamo sconcertati e amareggiati dalle sue dichiarazioni di ieri”.

Successivamente alla visita di ieri del governatore Vincenzo De Luca, prima in Irpinia poi a Benevento, giunge lo sconcerto e l’indignazione del M.I.D. rispetto alle parole pronunciate dal Presidente De Luca “Eccellenza oncologia internazionale ad Avellino mentre registriamo partenze verso Milano da Bagnoli Irpino e da Mercogliano perché magari c’è qualche campano che lavora al Nord e porta i pazienti la senza nessuna ragione specifica. Fermiamo questo mercato oncologico”.

Il Presidente chieda immediatamente scusa ai pazienti in cura a Milano, alle loro famiglie e ai medici a cui ha fatto riferimento, piuttosto al posto di scivolare in esternazioni di questo tipo offensive provi anche aldilà dei suoi slogan e passerelle soluzioni immediate per il rilancio della sanità in Irpinia e Campania, con particolari attenzioni specialmente al ramo oncologico che in Irpinia miete vittime di errori medici, chiediamo pertanto sulla questione un confronto pubblico con lui al quale speriamo non venga meno conclude il M.I.D.