L’ex Ministra Luciana Lamorgese ospite al Liceo “V.De Caprariis” di Atripalda

Siamo lieti di informare che Mercoledì 17 gennaio alle ore 10.30 l’ex Ministra degli Interni Luciana Lamorgese incontrerà gli alunni delle classi quinte del Liceo De Caprariis di Atripalda presso la sede centrale dell’Istituto, per dialogare con loro sul seguente tema: “Le disparità – di reddito, di opportunità, territoriali, di genere”.

È gradita la presenza degli organi d’informazione.



L’iniziativa si colloca all’interno del Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali (PESES) promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e diretto dall’economista Carlo Cottarelli con l’obiettivo di offrire agli studenti degli Istituti Superiori di tutta Italia la straordinaria opportunità di confrontarsi con protagonisti ed esperti della recente scena politica, economica e culturale italiana su tematiche diverse.

“La motivazione del programma Peses è doppia – sostiene il professor Cottarelli- Da un lato quella di fornire una possibilità d’informazione, educazione e trasmissione dei concetti ai giovani, dall’altro quella di condividere l’esperienza di personaggi molto importanti, dando un sostegno morale alla scuola italiana ed ispirando il futuro degli studenti”.

Oltre a Luciana Lamorgese, infatti, tra gli illustri relatori che in questi mesi stanno tenendo lezioni in giro per le scuole italiane figurano lo stesso Carlo Cottarelli, Romano Prodi, Emma Marcegaglia, Elsa Fornero, Ferruccio De Bortoli, solo per citarne alcuni.

Un evento di alto valore formativo attende dunque gli alunni del liceo atripaldese.