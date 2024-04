Le slot classiche di 5gringos

Dal primo casinò online del 1994, l’intrattenimento del gioco d’azzardo su Internet si è notevolmente trasformato. Se all’inizio gli sviluppatori cercavano di trasferire le macchine terrestri sulla rete, conservandone le meccaniche e le caratteristiche, oggi i fornitori creano giochi completamente unici con un’enorme varietà di temi, funzioni e parametri di funzionamento diversi. Nel frattempo, nonostante la variabilità della scelta nei 5gringos e l’introduzione di meccaniche progressive, la popolarità dei 5gringo continua a favorire le slot classiche – i cosiddetti banditi con un braccio solo.

Come sono nati i loro prototipi

La prima slot machine terrestre, esteriormente simile alle solite slot ai nostri occhi, fu sviluppata dall’inventore americano Charles Fay. Ha ricevuto il nome sonoro di Liberty Bell. Per trovare un nome alla sua creatura, Charles voleva che la macchina fosse associata alla lotta degli Stati Uniti per l’indipendenza dalla Gran Bretagna. Si basava su un meccanismo con tre tamburi, azionati da una speciale leva. Su di essi venivano applicati i simboli più semplici: frutta e carte. In seguito, queste immagini sono state trasferite su altre macchine, tra cui le slot online di 5gringos.

Contrariamente alle aspettative di Fey, che si aspettava un’accoglienza calorosa per il suo sviluppo, le slot si guadagnarono presto una certa notorietà perché il loro livello di vincita era estremamente basso. Per questo motivo, oltre che per la presenza di una leva nel meccanismo, queste macchine iniziarono a essere chiamate “banditi con un braccio solo”.

In seguito, quando il gioco d’azzardo è stato regolamentato a livello legislativo, la percentuale di rendimento è stata aumentata. Cambiò il design: il risultato non era determinato dal meccanismo e dall’elemento informatico con un generatore di numeri casuali. Tuttavia, l’aspetto delle macchine rimase pressoché invariato.

Caratteristiche delle slot classiche

Le caratteristiche principali che permettono all’apparecchio di occupare un posto nella categoria dei classici sono la semplicità del design e dell’interfaccia. Qui vengono utilizzati esclusivamente simboli standard: carte, frutti, bar. Il pannello di controllo comprende solo pochi pulsanti. Con il loro aiuto puoi scegliere il costo dei giri, cambiare il numero di linee e iniziare a girare in 5gringo. Tra le altre caratteristiche delle slot classiche si distinguono:

– Un numero ridotto di linee di pagamento. Di regola, non sono più di 10.

– Campo piccolo. I simboli sono collocati su tre tamburi, ognuno dei quali posiziona un numero simile di simboli. Il campo stesso ha un formato di 3 x 3.

– Mancanza di funzioni complesse. I pagamenti devono essere effettuati per lo più con i soliti giri. Le meccaniche aggiuntive possono essere rappresentate dal gioco del rischio o da semplici giri bonus. Respins, giri gratuiti, simboli impilati e wild sono solitamente assenti.

Il compito principale dell’utente delle slot classiche diventa la raccolta di combinazioni paganti. Se i simboli identici formano una linea, si otterrà una vincita. A causa del numero ridotto di linee, le vincite quando si formano le combinazioni sono molto concrete. Il premio in denaro copre quasi sempre l’importo della puntata in 5gringos.

Esempi di slot classiche

Questo tipo di slot machine ha un importante vantaggio: regole semplici e meccaniche comprensibili. Grazie agli algoritmi matematici non complicati alla base di tutte le funzioni dell’apparecchio, gli utenti possono aderire a diverse strategie di scommessa.

Molti fornitori sono impegnati nello sviluppo di slot classiche. Ad esempio, Igrosoft e Belatra sono famosi. Tra le altre aziende si distinguono NetEnt, Novomatic e Microgaming.

Tutte le macchine possono essere lanciate in modalità demo prima di giocare a pagamento. Nella versione di prova, mantengono tutte le funzioni e le meccaniche, ma le fiches condizionali vengono utilizzate per le scommesse. Il loro saldo è infinito. È impossibile vincere denaro con queste macchine, ma non c’è nemmeno il rischio di perdere denaro.

Per una rapida ricerca delle slot classiche, i casinò online spesso forniscono filtri o categorie separate di apparecchi.