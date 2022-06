Le più importanti vincite ai casinò online italiani

La passione per il gioco online è un fenomeno in rapida crescita, ma quanto sono fortunati gli italiani. Quali sono state le vincite più importanti?

Le più grandi vincite al casinò degli italiani

Il sogno di tutti, nemmeno troppo nascosto è infatti quello di vincere casino soldi veri, Infatti, tutti noi, appassionati, esperti o meno, del gioco d’azzardo online, in Italia, come in Olanda, sogniamo di riuscire a centrare una grande vincita almeno una volta sola nella vita. Questo colpo di fortuna ci permetterebbe di cambiare vita, volendo, di trasferirci all’estero o di continuare a vivere la nostra quotidianità tranquillamente, senza stare a doverci preoccuparci troppo dei problemi di natura economica.

Come andremo a vedere qui di seguito, il grande colpo però, per qualcuno, è diventato realtà e la loro vita è sicuramente migliora per sempre. Sono infatti tanti, tantissimi i vincitori che sono riusciti a cambiare la loro vita sedendosi ai tavoli da gioco, giocando a poker o alle slot, nel mondo e anche qui da noi, in Italia.

Come si può facilmente immaginare, la maggior parte di questi grandi e fortunati vincitori è riuscita a colpire il jackpot nella capitale del gioco d’azzardo, cioè negli USA, in quel di Las Vegas.

Sembra però doveroso fare una precisazione: recentemente sono aumentate e di molto le vincite online, come ci racconta qui di seguito la nostra Valeria Endrizzi, esperta di E-gaming che ci dirà i nomi dei fortunati che sono riusciti a realizzare una favolosa vincita al casinò. Il gioco online ha una storia più breve rispetto al gioco tradizionale ma sta rapidamente scalando ogni classifica e i suoi numeri crescono di giorno in giorno.

Le più grandi vincite ai casinò nel mondo

Nel mondo i grandi colpi sono riusciti nei seguenti Casinò:

Rampart Casino, Las Vegas

M Resort, Henderson

Betway, casinò online

Ma andiamo a vedere meglio in dettaglio quali sono state le vincite più grande di tutti i tempi ai casinò

Al primo posto troviamo la vincita al casinò ottenuta al Rampart Casino di Las Vegas. Questa vincita realizzata nel dicembre del 2013 è entrata nella leggenda. Il “bottino” è stato così alto che non ne esiste una versione uguale all’alta. C’è chi arrotonda, chi converte, chi esagera ma alla fine dobbiamo sempre considerare che è stata realizzata grazie a una giocata effettuata spendendo solamente $ 20 sulla slot di Megabucks. Questa giocata ha permesso di centrare un sontuoso jackpot di $ 20,3 milioni circa. Come già detto è difficile quantificare la vincita con precisione. Ad ogni modo il vincitore o la vincitrice di questa grande vincita al casinò ha deciso di restare nell’anonimato, ma ha comunque donato gran parte del suo premio in beneficenza.

Al secondo posto troviamo un’altra grande vincita al casinò, decisamente altrettanto sostanziosa. Si parla di una vincita pari a $ 17,3 milioni, realizzata al M Resort di Henderson dove, grazie all’utilizzo di alcuni crediti gratuiti, una fortunata giocatrice è riuscita a centrare il jackpot! Quando si dice la fortuna…



Al terzo posto troviamo la prima delle vincite casinò soldi veri realizzate giocando online. Parliamo di sterline, stavolta e di 13,2 milioni vinti da un fortunato soldato britannico che è riuscito ad aggiudicarsi un jackpot del valore di £ 13,2 milioni, che all’epoca valeva circa $ 20,8 milioni. Il premio è stato vinto giocando alla slot Mega Moolah su Betway. Il giocatore di Crewe, Jon Hayward, ha speso solo 25 pence prima di vincere la somma gigantesca. Qualcosa di simile è riuscito anche a un anonimo giocatore finlandese che si è aggiudicato, spendendo 25 centesimi, ben 17,8 milioni di euro nel 2013.

Gli italiani che sono riusciti a colpire il Jackpot

Passiamo quindi a vedere cosa succede nel nostro paese. Sono tanti gli italiani appassionati di e-gaming, ma quanto sono fortunati?

Devi sapere che non sono poche le vincite realizzate dai giocatori italiani sia nei casinò fisici che in quelle online. Parliamo inoltre di cifre che ruotano intorno alle centinaia di migliaia di euro. Certo, siamo ancora decisamente lontani dai colpi milionari che abbiamo appena visto qui sopra ma direi che non c’è affatto da lamentarsi. Abbiamo però dei giocatori che, a livello nazionale, sono riusciti a vincere milioni e questi sono: Antonio Estifandari, Filippo Candio, Antonio Buonanno e Dario Sammartino



Uno dei giocatori più abili e più fortunati del nostro paese è proprio Antonio Estifandari che è riuscito a realizzare il grande colpo portandosi a casa 18 milioni di dollari al tavolo verde.

Filippo Candio è riuscito a portarsi a casa 3 milioni, mentre Antonio Buonanno si è fermato alla metà, cioè a un milione e mezzo. Dario Sammartino ha vinto poco meno di un milione così come Raffaele Sorrentino. Tutti loro sono campiono di poker, gioco dove l’abilità è una componente che vale tanto come la fortuna.

Anche nel nostro paese, come abbiamo già detto il gioco online è cresciuto molto recentemente e così, sono sicura, molto presto, potrò aggiornare questa classifica su queste pagine inserendo anche una vincita al casinò online.

