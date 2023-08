Le bufale riportate da alcuni giornali italiani, sul costo del caffè a Porto Cervo in Costa Smeralda-Sardegna.

Alcun giornali italiani, in tempi diversi, hanno riportato con enfasi in prima pagina, resoconti di turisti sul costo eccessivo del caffè a Porto Cervo, sulla Costa Smeralda in Sardegna, e, presentandoli come dei veri colpi giornalistici, ma niente di tutto ciò corrisponde alla realtà dei fatti.

Porto Cervo, oggi di proprietà del Qatar attraverso la Smeralda Holding, una società italiana il cui azionista unico è Qatar Investment Authority, è da sempre meta di personaggi del jet set internazionale, per cui molti turisti stranieri e italiani ne fanno meta, per il mare e le belle coste della Sardegna, ma anche, per ammirare nel vecchio porto i mega Yacths di ultima generazione e non alla portata di tutti.

Ciò premesso, chi vuole prendere un caffè , o un caffè con orzata e pasticcini annessi, in uno dei bar, sia in piazza che nella parte sottostante, deve scegliere , se essere servito a tavolino o consumare al banco, perché ogni esercizio ha all’esterno i prezzi affissi.

In realtà, il costo del solo caffè consumato al banco, in uno dei bar di Porto Cervo centro, è di Euro 2 (Euro due). Per cui, suona strano la sorpresa di quei turisti italiani, per il costo eccessivo pagato 20 Euro per il caffè e 50 Euro caffè e orzata, come riportato da alcuni giornali.

Ieri 30 agosto2023, abbiamo fotografato la Pittrice Antonietta Raduazzo al banco del bar sottostante la Piazza di Porto Cervo, e le abbiamo chiesto:

Ha letto gli articoli pubblicati su alcuni giornali , sul costo del caffè a Porto Cervo? “ Si gli ho letti, è per me sono cose premeditate senza un fondo obiettivo di verità, solo per farsi un pò di pubblicità per chi li ha mandati ai giornali. Quindi, c’è poco da stupirsi. Io frequento la Costa Smeralda dal 1975 , e devo molto dal punto di vista artistico a Porto Cervo , dove ho esposto i miei quadri in quasi tutti i suoi hotel. Porto Cervo e la sua marina, è un palcoscenico estivo internazionale, dove ci si incontra con realtà diverse, di ogni ordine sociale, artistico e culturale. Quindi, resto indignata quando, leggo di questo sui giornali o sui social dove si vede il turista italiano, che con il telefonino filma che sta andando al bar della piazza , per farsi servire a tavolino caffè , orzata e pasticcini. Per poi, far finta di stupirsi del costo da pagare. E questo, non fa bene all’immagine della Sardegna, un’isola bellissima, per le sue coste, per l’accoglienza e con le sue antiche tradizioni dal fascino intramontabile, che consiglio a tutti di visitare.

Lei quanto ha pagato il caffè oggi il caffè. Questo periodo di agosto, sono venuta più d una volta a questo bar, e ho sempre pagato il caffè 2 Euro. Oggi avendo eccessiva sete, ho preso anche un bicchiere grande di acqua, pagandolo 0,50 Eur, il tutto come da scontrino di ricevuta.

Quindi, c’è da domandarsi dove sta lo scandalo, se si pensa, che nei bar delle aree di sosta sulle autostrade italiane, un caffè preso al banco costa Euro 1,40. Però si deve prima fare la fila alla cassa per prepagare lo scontrino, poi di corsa al banco tra spintoni e gomitate, allungare lo scontrino sul banco e aspettare per bere il caffè.

Carmine Martino