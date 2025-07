L’Avellino si rifà il look: “Tradizione che evolve”, la nuova maglia tra storia e modernità

Una maglia non è solo un indumento sportivo. È una dichiarazione d’identità, un simbolo che parla ai tifosi prima ancora che all’avversario. E quella presentata dall’U.S. Avellino per la stagione 2025/2026 racconta molto: del club, del territorio, della sua gente.

Frutto della rinnovata collaborazione con il brand tecnico irpino Magma, il nuovo kit si chiama “Tradizione che evolve”. Un nome che è anche una visione: fondere il rispetto per il passato con l’ambizione del presente.

Design sartoriale, anima sportiva

Linee pulite, scollo a V, maniche raglan per una mobilità senza restrizioni. Il profilo a contrasto lungo i fianchi introduce un dinamismo visivo che rompe la staticità della maglia tradizionale. Il taglio è slim, i materiali sono di ultima generazione: traspiranti, resistenti, pensati per garantire massime prestazioni in campo.

Ma è nei dettagli che questa divisa trova la sua forza: il logo Magma in rilievo, lo stemma dell’Avellino tridimensionale e tessuto, piccoli elementi che restituiscono una sensazione di cura, di progettualità.

Sponsor: continuità e radicamento

Il fronte maglia ospita il logo della Provincia di Avellino, confermata main sponsor per la nuova stagione. Accanto, come in un disegno coerente, tornano Cosmopol Spa e Mi.Ba., rispettivamente al sesto e quinto anno consecutivo con il club. Sulle spalle c’è Soft Technology, mentre il Gruppo Marinelli sposta la sua presenza dal retro maglia ai pantaloncini, senza spezzare il legame ormai consolidato.

In un calcio dove spesso si corre dietro al nuovo dimenticando il senso dell’appartenenza, Avellino sceglie di restare fedele a se stesso, rinnovandosi senza snaturarsi.

Già disponibile

Il nuovo kit è già disponibile online e presso lo store ufficiale del club in via Cannaviello, nel centro cittadino. Un’occasione per i tifosi di toccare con mano una maglia che non è solo da indossare, ma da sentire.

In un’epoca dove il marketing spesso soffoca la memoria, l’Avellino risponde con una maglia che non grida ma racconta. Con discrezione, ma anche con orgoglio.