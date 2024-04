LAURO. “Terza edizione del Memorial Ciclistico “Picoco-De Gennaro – Ottaviano”: Ricordando le Vittime di un Tragico incidente. Video e Foto

Sei anni sono trascorsi da quel tragico giorno del 20 luglio 2018, ma il ricordo delle tre vite spezzate in un attimo rimane vivo nei cuori di chi ha conosciuto Attilio Picoco, Vincenzo Ottaviano e Benigno De Gennaro. Un evento funesto che ha segnato profondamente la comunità di Acerra e oltre. E proprio per onorare la memoria di queste vittime, si è svolta la terza edizione del Memorial Ciclistico.

Il 20 luglio 2018, mentre svolgevano il loro dovere, Attilio Picoco, Vincenzo Ottaviano e Benigno De Gennaro furono investiti da un’auto guidata a velocità sostenuta da un giovane di soli 26 anni. L’impatto fu devastante, portando alla perdita delle vite di Ottaviano e De Gennaro sul colpo, mentre Picoco lottò per la vita fino al 31 luglio, quando si spense nell’ospedale di Napoli.

Il Memorial Ciclistico si è trasformato in un momento di commemorazione e di unità per la comunità. Quest’anno, la manifestazione si è tenuta a Lauro, dove ciclisti di tutte le età si sono riuniti per rendere omaggio alle vittime. La partecipazione delle autorità civili e religiose ha reso l’evento ancora più significativo, dimostrando la solidarietà e il sostegno della comunità.

Un momento particolarmente toccante è stato rappresentato dalla presenza del parroco Luigi Merola, da anni sotto scorta per il suo coraggioso impegno contro la camorra. La sua partecipazione al Memorial ha simboleggiato la lotta per la giustizia e la pace, oltre che il rifiuto dell’oppressione e della criminalità organizzata.

Il Memorial Ciclistico non è solo una corsa, ma un momento di riflessione e di impegno per la sicurezza sulle strade e per la memoria delle persone che hanno perso la vita in incidenti tragici. È un’opportunità per ribadire l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali, affinché tragedie come quella del 20 luglio 2018 possano essere evitate in futuro.

L’Arma dei Carabinieri, presente all’evento, ha sottolineato l’impegno continuo per garantire la sicurezza e proteggere i cittadini da incidenti stradali e altri pericoli. La memoria di Picoco, Ottaviano e De Gennaro vive attraverso iniziative come il Memorial Ciclistico, che promuovono valori di solidarietà, responsabilità e rispetto per la vita umana.