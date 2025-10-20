Lauro, inaugurato il nuovo parcheggio comunale vicino al cimitero: più servizi, accessibilità e sostenibilità

Il Comune di Lauro compie un nuovo passo nel percorso di riqualificazione urbana e di attenzione alle esigenze dei cittadini. È stato infatti completato e aperto al pubblico il nuovo parcheggio comunale adiacente al cimitero, una struttura moderna e funzionale pensata per migliorare la fruibilità e l’accesso all’area.

Il parcheggio dispone di posti auto riservati alle persone con disabilità, ampie aree di sosta e colonnine per la ricarica gratuita dei veicoli elettrici, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione verso la sostenibilità ambientale e la promozione della mobilità elettrica.

L’area è inoltre dotata di illuminazione a basso consumo, panchine, percorsi pedonali sicuri e di un punto di servizio dedicato all’accoglienza e alla gestione del parcheggio, rendendolo un luogo ordinato, accessibile e in linea con gli standard di efficienza e decoro urbano.

Con questa realizzazione, l’Amministrazione Comunale conferma la volontà di offrire infrastrutture moderne, rispettose dell’ambiente e vicine ai bisogni della comunità, proseguendo nel piano di interventi che mira a rendere Lauro sempre più vivibile, accogliente e sostenibile.