100 DI QUESTI GIORNI. Forino, Laurea con 110 e Lode per Adriana Giliberti

Oggi il 20 ottobre 2025 la signora Adriana Giliberti originaria di Banzano ma adottiva forinese ha conseguito un altro prestigioso traguardo nella sua vita lavorativa laureandosi in Odontoiatria e Protesi Dentaria con la votazione di 110 e lode presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari .Adriana non è ” nuova” a questo tipo di soddisfazioni visto che la presente Laurea fa seguito a quella Triennale in Economia e Commercio e poi alla Specialistica in Economia conseguite presso l’Università degli Studi di Salerno. Adriana mamma di due gemelli di 11 anni e felicemente congiugata con Francesco Perrotti è dimostrazione di resilienza e caparbieta’ allorquando si crede in determinati sogni , ed il suo brillante traguardo ne è la dimostrazione

La famiglia intera orgogliosissima di Adriana gli esprime i migliori complimenti ed auguroni ai quali ci associamo anche noi di Binews . Da . Bio