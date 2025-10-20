Marigliano – Aggressione nella villa comunale, 36enne ferito con un’arma da taglio

Momenti di tensione la scorsa notte a Marigliano, dove un uomo di origini marocchine, 36 anni, è rimasto ferito in seguito a un’aggressione avvenuta, secondo le prime ricostruzioni, all’interno della villa comunale.

L’allarme è scattato quando l’uomo, sanguinante, si è presentato alla guardia medica del paese chiedendo aiuto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, che hanno avviato le prime indagini per ricostruire quanto accaduto.

Dalle informazioni raccolte, il 36enne avrebbe riportato ferite da arma da taglio alla nuca e alla spalla, compatibili con un accoltellamento.

L’uomo è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Nola, dove è stato ricoverato in codice rosso, ma le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per chiarire il movente e l’esatta dinamica dell’episodio, raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nell’area.