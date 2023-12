Lauro, 17 dicembre Rita Ciccarelli e FlowinGospel in concerto

Un appassionante spettacolo che é un invito alla forza e a prendere le distanze da ciò che sembra incomprensibile, celebrando ogni giorno la vita.

I FlowinGospel sono un coro che nasce a Napoli nel 2014 da un progetto di Rita Ciccarelli, regina del canto gospel in Italia.

Vincitrice dei premi BEST FEMALE VOCALIST e BEST ACT LIVE PERFORMANCE ai Gospel Music Awards 2014, la Ciccarelli collabora come turnista in diversi centri di produzione e partecipa a trasmissioni televisive a carattere nazionale:

il 6 Gennaio la vedremo protagonista insieme ai FlowinGospel nel concerto dell’Epifania su RAI 1.

I FlowinGospel attraverso un vasto e ricercato repertorio incentrato sul “Contemporary Gospel” tra sonorità jazz, blues, soul, rock, R’n’B, cantano e raccontano le radici e il continuo evolversi della gospel music.

Uno spettacolo dalle mille emozioni che vi invitiamo a non perdere promosso dal Comune di Lauro ed inserito nel cartellone degli eventi del Natale 2023.